KAD LEKARI KAŽU DA IZBACITE SLATKIŠE, ONI NE MISLE NA ŠEĆER! Doktorka otkriva koja namirnica je HOLESTEROLSKA BOMBA, a jedu je SVI

Dr Svetlana Stanišić pričala je o holesterolu i o namirnicama koje treba da uzimaju svi koji imaju ovaj problem, pa je ukazala i na to gde mnogi greše, i koju to namirnicu treba izbegavati u širokom luku.

“U fitnes populaciji je veoma popularno izbegavati žumance, pa prave omlet od belanaca koji ima jako malo kalorija. Međutim, u žumancetu se nalaze veoma korisne materije. Meso, jaja, mleko i mlečni proizvodi su biološki jako vredne namirnice. Možemo živeti bez njih, ali su veoma korisne. Postoje druge strategije koje se primenjuju pre nego što dođemo do toga da izbacimo meso”, kaže doktorka i navodi četiri strategije koje bi trebalo da primenimo kako bismo držali holesterol pod kontrolom.

Ovsena kaša

“Prva je uvođenje biljnih vlakana, što znači da za doručak, na primer, jedemo ovsenu kašu. Ali ne onu gotovu, već kupimo ovsene pahuljice, razmutimo u mleku i prokuvamo. Ovas ima betaglukan koji je odličan za sprečavanje recikliranja holesterola u telu i smanjenje njegovog preuzimanja”, istakla je doktorka u "Jutarnjem programu" TV Prva.

Orašasti plodovi

Sledeće vrste namirnica čiji unos treba da povećamo u borbi sa holesterolom su mahunarke, semenke, lešnici, orasi i bademi.

“To je druga strategija. Lešnici, orasi i bademi su izvori fitosterola koji je biljna vrsta holesterola. On se takmiči sa holesterolom u crevima oko preuzimanja. To je druga stvar koju treba da povećamo.”

Izbegavajte margarin

“Treća strategija je izbegavanje margarina. To je ono kad lekari kažu da izbacite slatkiše. Ljudi misle da je to zbog šećera, ali nije. Tu su kremovi, raznorazne napolitanke i slično, na njima piše hidrogenizovana palmina mast ili hidrogenozovano biljno ulje. To je sve margarin. On jako podiže holesterol, bez obzira što ga reklamiraju kao namirnicu koja ga ne sadrži. Otprilike šest puta više podiže nivo holesterola nego puter. Zato su domaći kolači bolji, jer se prave sa puterom.”

Suolementi

“Četvrta strategija je da uvedemo namirnice koje su jako dobre za holesterol, na primer, beli luk - koji Srbi jako vole, maslinovo ulje, plava riba… Mogu da se uzimaju i suplementi”, kaže doktorka i upozorava da ne treba preterivati sa suplementima fitosterola jer oni mogu da imaju štetno dejstvo ako se uzimaju u velikoj meri.

“Isto tako, postoje suplementi belog luka na kojima piše da ne izazivaju zadah. Ako suplement ne izaziva zadah, on nije delotvoran. Nemojte bacati pare”, napominje dr Stanišić.

