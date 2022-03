UKOLIKO PRIMETITE OVO POSTOJE ŠANSE DA ĆETE DOŽIVETI INFARKT! Poznati kardiolog se oglasio: Ovo se posebno odnosi na mlade!

Srčani udar danas je veoma čest i nažalost gotovo da nema osobe koja ga ne može dobiti, te godine i pol, kao da usled ovako stresnog načina života danas više ništa ne znače.

Kod ove bolesti srca najbitnije je da brzo reagujemo i odemo kod lekara, a stručnjaci su sada otkrili jedan mogući pokazatelj skorog srčanog udara.

Naime, u studiji iza koje stoji doktor Paolo Palatini, učestvovalo je 1.207 pacijenata uzrasta od 18 do 45 godina, kojima je potvrđen visok pritisak prvog stadijuma, u kojem je gornji u vrednostima od 140 do 159, a donji 90 do 100. Studija je utvrdila da su oni među njima, kojima je donji pritisak bio najviši kada ustanu, bili u dvostruko većem riziku od ozbiljnog srčanog problema od ostatka grupe.

- Ovo otkriće potvrđuje našu inicijalnu sumnju, da je povišeni pritisak pri ustajanju kod mladih važan za postavljanje dijagnoze. Bili smo iznenađeni kako čak i sasvim mali skok pritiska može da bude indikator opasnosti. Nadamo se da će ovo otkriće pokrenuti temu terapije za pacijente s visokim pritiskom, čak i ako su mladi- rekao je kardiolog dr Paolo Palatini sa Univerziteta u Padovi.

Povišen krvni pritisak u određenim položajima može biti signal da se bliži srčani udar, upozoravaju stručnjaci. Ljudi kojima pritisak "skoči" kada se isprave ili ustanu u većem su riziku od srčanog udara, a ovo se, nažalost, naročito odnosi na mlađe i sredovečne pacijente.

