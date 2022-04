DR. VITON MAGNEZAN C: Smanjuje umor, pomaže pravilan rad mišića i štiti krvne sudove!

Dr. Viton – Magnezan C je kombinacija magnezijum-citrata obogaćenog vitaminom C u tečnom obliku koji ga čini jednostavnim za upotrebu. Smanjuje umor i iscrpljenost, pomaže kod grčeva mišića, poboljšava rad mišića i štiti krvne sudove.

Magnezijum citrat, zahvaljujući svom organskom poreklu, je lako svarljiv i bolje se apsorbuje od svih ostalih oblika magnezijuma. Telo ga koristi u najvećoj mogućoj meri i brzo deluje na opuštanje mišića, napetost i druga stanja.

Magnezijum je neophodan za dobro zdravlje celog tela, posebno je neophodan za pravilno funkcionisanje srca, živaca i mišića. Važan je aktivator brojnih enzima i pokretač mnogih metaboličkih procesa u organizmu. Zbog neuravnotežene ishrane, stresa i fizičkih napora potreban je dodatni dnevni unos magnezijuma kao dodatak ishrani.

Vitamin C je jedan od najbitnijih vitamina i štiti od svih spoljnih štetnih uticaja na naše zdravlje. Ovaj vitamin je jak antioksidans koji može ojačati prirodnu odbranu vašeg tela. Antioksidansi su molekuli koji jačaju imuni sistem i to čine tako što štite ćelije od štetnih molekula nazvanih slobodnim radikalima koji mogu promovisati stanje poznato kao oksidativni stres i izazvati mnoga hronična oboljenja. Činjenica je da sam manjak vitamina C povećava šanse da se razbolite. Svakodnevno uzimanje vitamina C je od velike važnosti za dobro zdravlje i vitalnost, održava pravilan rad imunog sistema i vraća izgubljenu energiju.

Dr. Viton Magnezan C u sebi sadrži:

Magnezijum citrat – 815mg Vitamin C (L-abrorbinska kiselina) – 50mg

Način upotrebe: Odrasli: Uzimati 1 kesicu 2 puta dnevno. Sadržaj kesice se primenjuje direktno, ne treba ga prethodno rastvoriti u vodi ili nekoj drugoj tečnosti.

Dr. Viton Magnezan C možete poručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 690 rsd za 20 kesica.

