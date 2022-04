ZAŠTITITE KIČMU PRILIKOM DUGOG SEDENJA, STAJANJA ILI TEŠKIH POSLOVA: Ovaj pojas će joj pružiti neophodno ojačanje!

Verovatno ste do sada i sami primetili da je jedan pogrešan i/ili nagli pokret sasvim dovoljan da poremeti kičmeni stub i onemogući normalno funkcionisanje. Kao što to mogu da urade pogrešni pokreti, dugo stajanje i sedenje u nepravilnom položaju takođe mogu izazvati tu nelagodu. Budimo iskreni, ako ste dugo u jednom položaju, male su šanse da on bude uvek i pravilan, prosto se čovek umori i “iskirivi” kako mu odgovara u tom trenutku. Baš zato nam je svima neophodan ovaj pojas za jačanje lumbalnog dela kičme!

Princip Spinemax L8 pojasa za leđa je da drži fiziološku krivinu kičme u pravilnom položaju. Redukuje pritisak gornjeg dela tela na lumbalni deo i oslobađa bola usled oštećenih diskova u lumbalnom delu tela.

Pojas sadrži ploču koja može da se skine, ili da se podesi u dva položaja i prilagodi različitim snagama delovanja na lumbalni deo kičme.

Veličina pojasa je univerzalna i može da se podešava pomoću čičak trake, koja se nalazi u krajevima koji obuhvataju struk.

Cena Spinemax L8 pojasa je trenutno snižena za 19% i iznosi 6.400 rsd.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Dostava je besplatna i moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

