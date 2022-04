KAKO DA SE PERFEKTNO SREDI LINIJA DO LETA? Naš trener otkriva način, ali treba zapamtiti da se gojimo zbog ove 3 namirnice!

Specijalista opšte prakse Biserka Obradović rekla je da postoje lekovi za razne bolesti, ali da je fizička aktivnost najbolji lek za sve.

Tragom izjave doktorke i prvih lepih dana ove godine koji opominju da nam se toplije vreme bliži, a sa njim i leto, a sa letom i čuvena fraza "raketa do leta", odgovor na čuvene dileme sa viškom kilograma, fizičkom aktivnošću i ishranom daje trener Blažo Mićunović.

Za razliku od onih koji redovno upražnjavaju fizičku aktivnost, "kampanjci" uglavnom se aktiviraju dva do tri mesec pre odlaska na letnji odmor, a kad se odmor završi, onda više ni ne pomišljaju na vežbanje i ishranu - do sledeće godine.

- Moguće je da se do leta srede kilogrami. Uz pravilan režim ishrane, prilagođen potrebama klijenta i obavezama, i adekvatan program ishrane moguće je postići solidne rezultate do leta. Svako od nečega mora da počne. Što pre to bolje. Međutim, razlog da se počne sa vežbanjem i zdravim životom ne treba da bude priprema za leto, već naše zdravlje! Ako smo nešto naučili u prethodne dve godine to je da je zdravlje najbtinije. Vežbanje je odličan vid antistres terapije, to je vreme koje ste odvojili za sebe, vaše telo i duh - kaže Blažo za Žena.rs.

Kad se konačno "nakanimo" da se aktiviramo, mnogi se žale da kilogrami ne spadaju željenom brzinom ili u najgorem u slučaju - ne spadaju uopšte. Glavni razlog je uvek ishrana i greške u ishrani.

- Najčešće greške u ishrani koje ljudi prave su: Neredovni obroci. Jako je bitno za nađe zdravlje i dobar izgled da jedemo redovno i ne preskačemo obroke. Idealno bi bilo da imamo pet obroka dnevno na svaka tri sata i da od tih pet obroka tri budu veća, i dve užine. Satnicu obroka (kad je prvi, a kad poslednji) podešavate prema svojim potrebama i dnevnim obavezama. Prejedanje je nezdrav/patološki odnos prema hrani gde unosimo mnogo više hrane kroz jedan obrok nego što je to našem telu potrebno. Tako opterećujemo nas želudac a višak hrane skladištimo u masti koje se kasnije jako teško izbacuju iz organizma Prezačinjena hrana-Hrana koja se servira u kantini i po restoranima je najcesce prezacinjena-sto dovodi do toga da nakon zavrsenog obroka imamo utisak kao da smo naduti i oteceni. Brza hrana se uglavnom priprema / prži na dubokom ulju i prepuna je aditiva. Dugotrajno konzumiranje ovakve hrane može da bude pogubno za naše zdravlje! Rigorozne dijete su jako lođe po naše zdravlje, tačnije, rigorozne dijete na duže staze dovode do drastičnog usporavanja metabolizma i može dovesti do hormonskog disbalansa. Tako da imamo slučajeve ljudi koji imaju po veći viđak kilograma, a ceo život su na nekoj vrsti dijete - objašnjava Mićunović.

Iako je sigurno da će se najveći broj ljudi javiti za treninge u ovom periodu godine, Blažo kaže da je "naše telo, naša kuća" i da "pospremanje jednom godišnje" nije dovoljno, već da moramo biti aktivni tokom cele godine.

Postoje tri vrste namirnica koja uvek ispada ukoliko planirate dobru liniju i kondiciju.

- Za početak slatkiši. Navešću jedan primer da bolje razumete o cemu se radi. 100g piletine sadrzi oko 100 kalorija, a 100g čokolade sadrži između 500-600 kalorija (što je 1/3 nečijeg dnevnog unosa). Složićemo se da je podjednako lako pojesti 100g cokolade koliko i 100g piletine. Međutim, u 100g piletine imamo dosta proteina i nutrijenata koji su dobri za naše telo, a putem 100g čokolade smo uneli veliki broj tzv prostih šecera (koji se najteže izbacuju iz našeg organizma tj poslednji dolaze na sagorevanje) što dovodi do naglog skoka insulina u krvi, a potom i naglog pada energije. Zaključite sami šta je bolje po vaše telo!

Alkohol. To su tzv. tečne tj prazne kalorije za koje nemamo utisak kao da unosimo kalorije niti ih računamo u dnevni / nedeljni kalorijski unos. Zapravo, istina je da alkohol ima dosta kalorija - npr. 0.5l piva ima 250 kalorija, a uz to i dosta hormona koji pospešuju lučenje mokraće pa od jednog piva možemo da odemo dva puta u wc. Takođe je prepuno zaslađivača ukusa pa od jednog piva imamo glavobolje. Redovno konzumiranje alkoholnih pića navlači podkožnu vodu što dovodi do osećaja nadutosti. Grickalice, beli hleb, sokovi i gazirana pića takođe treba izbaciti, objašnjava Blažo.

S obzirom na to da veliki broj zaposlenih ljudi ima jako malo slobodnog vremena, želeli smo da saznamo da li postoje vežbe koje mogu da se praktikuju "u sopstvenoj režiji" kako bi se održavala kondicija, pored pravilne ishrane.

- Postoje određene vežbe koje uvek možemo da odradimo kod kuće i za to nam nije potrebna nikakva vrsta rekvizita. Takođe, postoje vežbe koje možemo odraditi napolju dok je lepo vreme. Podeliću sa našim dragim čitaocima par predloga: Vezbe zagrevanja i istezanja / Joga. Mnogi vežbači zanemaruju istezanje, pa čak i pojedini treneri ne pridaju dovoljno značaja istezanju. Istezanje je jako bitno i ima viseštruki značaj za naše telo jer povećava mišićnu fleksibilnost, dakle, elastičnost,-ublazava grčeve i smanjuje napetost, smanjuje rizik od povreda, sprečava upalu mišića, pripomaže oblikovanju mišića. Zagrevanje i istezanje ujutru pre doručka 10-15 minuta bar 2-3 puta nedeljno zavisno od obaveza. Vežbe za stomak i donji deo leđa. Vežbe za trbušnjake su danas lako dostupne na internetu i jutjub kanalu. Ono što je bitno dok radite stomak da uvek imate jednu vežbu za svaki deo stomaka (gornji, srednji, donji i bočni), seriju na kraju možete da završite sa plankom, izdržajem i za početak nek to bude 30 sekundi pa svaki sledeći trening povećavajte za po 10 sekudni. Uradite bar 3 serije vežbi za stomak i donja leđa. Uradite to ujutru pa posle doručkujte i dan može lepo da počne! Iskoristite lepo vreme koje dolazi da trčite ili brzo hodanje napolju uz kej. Takođe, dosta parkova po Beogradu je opremeljeno sa interesantnim spravama za vežbanje, kao i stazama za trčanje. U svakom od tih parkova imate tablu sa upustvom za pravilno izvođenje vežbi na spravama koje su tu nalaze.

Ipak, za najbolje rezultate i napredak je potrebna malo jača i redovnija fizička aktivnost. Npr. ondividualni ili vođeni treninzi u teretani fitnes studiju, pilates, plivanje, ili neka druga vrsta sporta, posavetovao nas je trener.

Brza hrana i dostupnost hrane na svakom koraku je vodeći problem današnjice. Pa, je zato broj gojaznih i sa prekomernom težinom sve veći u svetu. Fizička aktivnost je neophodna, a i naš sagovornik se slaže da ljudi imaju neadekvatan odnos prema hrani jer na nju gledaju kao na zadovoljstvo ili zamenu za manjak zadovoljstva, umesto da je njen primarni cilj - neophodna energija.

- Jedan od problema današnjice je to što ljudi imaju nezdrav - patološki odnos prema hrani. Naime, previše smo emotivno vezani za hranu. Jedemo kad smo srećni, jedemo kad smo nervozni, neraspoloženi, tužni, kad slavimo. Ljudi su, čak počeli i da se okupljaju oko hrane i povodom hrane. Hranu treba da posmatramo kao na gorivo za naše telo, da iz nje izvlačimo ono što napem telu treba i sto je za naše telo najbolje. Tek ćemo onda da se istinski bolje i zdravije osećamo u našem telu, a samim tim ćemo biti i bolje raspoloženi. Ipak, treba pronaći neki balans i biti umeren, a biti umeren u životu je najteže, zaključuje Blažo.

