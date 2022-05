Pet razloga zašto tokom dijete treba da pijemo vodu

Svakog proleća, mnogi od nas razmišljaju da se “bace” na dijetu i budu spremni za leto. Ali, isto tako mnogo nas zaboravlja da gubitak kilograma mora da bude postepen proces koji neće da šteti zdravlju. Zato, poslušajmo stručnjake koji znaju kako da na zdraviji način dođemo do željene kilaže.

Mnoge studije dokazuju vezu između povećane konzumacije vode i gubitka težine. Pored toga što vodu treba piti uvek, tokom celog dana, posebno je važno da se ona konzumira ukoliko se ishrana redukuje zarad gubitka kilograma. A još je važnije, kažu stručnjaci, da pijemo vodu koja će nam obezbediti dovoljnu količinu minerala. Evo pet osnovnih razloga zašto je važno da dok smo na posebnom režimu ishrane pijemo dovoljno vode i to one koja ima dobar sastav.

1. Voda je prirodno sredstvo za suzbijanje apetita

Kada stomak oseti da je pun, on šalje signale mozgu da prestane da jede. Kada popijemo čašu vode ona zauzme prostor u stomaku, što dovodi do osećaja sitosti i samim tim smanjuje osećaj gladi. Takođe, dešava se da mislimo da smo gladni i onda kada smo zapravo žedni. Ispijanje čaše vode može da nam pomogne da ne posegnemo za nečim za jelo, na primer, za grickalicama.

2. Voda pomaže u uklanjanju “otpada” iz tela

Kada je telo dehidrirano, ne može pravilno da se otarasi “otpada”. Voda pomaže bubrezima da filtriraju toksine i štetne materije, dok se u telu zadržavaju esencijalne hranljive materije i elektroliti. Kada je telo dehidrirano, bubrezi zadržavaju tečnost. Pored toga, važan je i sastav vode koja se konzumira.

- Adekvatna hidracija je od suštinskog značaja za metaboličke procese u ćeliji. Pored unosa vode, važan je i unos minerala koji se unose i hranom ali je važno da se unesu i vodom koju konzumiramo svakodnevno. Prirodna mineralna voda koja sadrži optimalnu količinu minerala, važnih za svakodnevni rad naših ćelija, neophodna je za metaboličke procese u ćeliji. Slabo mineralne vode sa suvim ostatkom do 500mg/L su najprikladnije za svakodnevnu primenu. Postoje studije koje su proučavale uticaj mineralnih voda na organizam. Smatra se da mineralne vode sa uravnoteženim odnosom pojedinih minerala imaju visoke vrednosti oksido-redukcionog potencijala – objašnjava nefrolog-internista dr Gordana Peković, kakva i koja je to voda najbolja za piće.

3. Voda za piće smanjuje ukupni unos kalorija koje unosimo drugim tečnostima

Voda je najbolja alternativa energetskim pićima ili sokovima. Kalorije dobijamo I kroz sokove, zaslađene kafe ili čajeve. Većina ljudi takođe ignoriše koliko kalorija unose u sportskim pićima ili alkoholnim pićima. Zamena čak i nekoliko visokokaloričnih pića svakog dana sa vodom, može da ima dugoročne koristi za gubitak težine.

4. Voda je neophodna za sagorevanje masti

Bez vode, telo ne može pravilno da metaboliše uskladištene masti ili ugljene hidrate. Proces metabolizma masti naziva se lipoliza. Prvi korak ovog procesa je hidroliza, koja se dešava kada molekuli vode stupaju u interakciju sa trigliceridima (masti) da bi stvorili glicerol i masne kiseline. Pijenje dovoljno vode je neophodno za sagorevanje masti iz hrane i pića, kao i uskladištene masti.

5. Voda je neophodna ako vežbamo

Jedna od najvažnijih komponenti svakog plana za mršavljenje je vežbanje. Voda pomaže mišićima, vezivnom tkivu i zglobovima da se pravilno kreću. Takođe pomaže plućima, srcu i drugim organima da efikasno rade jer pojačavaju aktivnost tokom vežbanja. Hidratacija smanjuje rizik od stvari koje mogu stati na put dobrom vežbanju, kao što su grčevi u mišićima i umor. Uvek pijte vodu pre, tokom i posle vežbanja da biste izbegli dehidraciju.

