MAJMUNSKE BOGINJE SU STIGLE U EVROPU: Simptomi prvo liče na GRIP, ali mogu biti FATALNI, pažljivo pratite promene

U Evropi se pojavila nova virusna bolest. U pitanju su majmunske boginje, a prvi slučaj registrovan je u bolnici u Italiji.

U ovoj bolnici u Rimu navode da je zaražena osoba izolovana, i da je doputovala sa Kanarskih ostrva. Pored nje, postoje još dva slučaja za koje se sumnja da su zaraženi, ali to još nije potvrđeno, prenosi Rojters.

Majmunske boginje su retka virusna infekcija slična humanim velikim boginjama, iako je blaža, a prvi put je zabeležena u Demokratskoj Republici Kongo sedamdesetih godina prošlog veka.

Simptomi su groznica, glavobolja i osip na koži koji počinje na licu i širi se na ostatak tela. Može doći i do oticanja limfnih čvorova. Period inkubacije je od 7 do 14 dana ili 5 do 21 dan. Nakon 72 sata od pojavljivanja prvih simptima pojavljuje se osip. Bolest može da traje od 14 do 28 dana.

Prenosi se kada osoba dođe u kontakt sa zaraženim čovekom, životinjom ili preko kontaminiranih predmeta, a virus u telo ulazi preko rane na koži, respiratornog trakta ili sluzokože. Majmunske boginje ne prenose se lako sa čoveka na čoveka, a većina zaraženih se oporavlja u roku od nekoliko nedelja, saopštile su španske zdravstvene vlasti.

