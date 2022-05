Kako da ne podlegneš diktatu uvećane prostate?

Jednokratna laserska operacija Tulijum laserom rešava vaše probleme sa mokrenjem. Od sada i u Srbiji – u LASER MEDu Beograd.

Diktat koji sprovodi prostata nad velikim brojem muškaraca starijih od 60 godina svakodnevan je i danonoćan. Najčešće se manifestuje poremećajem u mokrenju. Mlaz mokraće postaje slabiji i tanji što u početku izaziva zabrinutost kod muškarca. Ali ubrzo nakon toga on se prilagođava i navikava, pa čak misli i da je došlo do poboljšanja. Međutim, nije daleko od trenutka kada će se probuditi, otići u toalet kako bi se oslobodio urina prikupljenog tokom noći i shvatiti da je gotovo nemoguće započeti uriniranje i da istekne svega nekoliko kapi. Takvo stanje dovodi do postavljanja katetera koji ne samo da ne rešava problem već i povećava rizik od nastanka infekcija.

U LASER MEDu osim što se tokom obavljaju preventivni urološki pregledi, primenjuju se i najsavremenije metode lečenja – lasersko isparavanje prostate maksimalno usavršenim laserom Tulijum 200 vati. Laserska tehnologija poseduje vodeću preciznost u pogledu prodiranja laserske energije u tkivo – samo 0,2 mm, što pruža mnogo veću bezbednost i sigurnost muškarcu. Nakon operacije uspostavlja se normalni protok mokraće – bez prekida i poteškoća, a stalni kateter se trajno uklanja.

foto: Promo

LASER MED Beograd je deo LAZER MEDa koji pruža pacijentima usluge dijagnostike i lečenja u 3 filijale u Bugarskoj (Sofija, Varna i Stara Zagora) iz oblasti laserske hirurgije prostate. Na čelu LASER MED tima nalazi se naš poznati urolog akademik Jovan Hadži-Đokić, a operacijskim timom rukovodi dr Ilija Kalčev, spec. dr med., koji je izveo prvu lasersku operaciju prostate u Bugarskoj, poseduje preko 12 godina radnog iskustva i ima odbranjenu doktorsku disertaciju na temu Laserska hirurgija prostate.

U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE vrši se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE. Pregled obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumorski marker PSA.

