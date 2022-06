DOSTA SPAVATE I BUDITE SE UMORNI KAO DA STE KOPALI CELU NOĆ: Doktor Đurić otkrio 10 razloga stalne POSPANOSTI koja muči mnoge Srbe

Bez obzira na doba dana, imate problem s padom koncentracije i zaboravnošću? Otežano obavljate dnevne aktivnosti? Ne možete da razumete i rešite iole složenije probleme?

Zaspite čim se dočepate prvog kreveta ili fotelje, a kada se probudite, i dalje ste umorni? Ne brinite, niste jedini, sve više ljudi ima ovaj problem, a dr Ivan Đurić, lekar opšte prakse, navodi najčešće razloge stalne pospanosti i umora.

– Stalna pospanost i umor nešto je s čime se sve češće srećemo. Najčešći razlog njenog nastajanja je hroničan nedostatak sna, ali postoji i niz medicinskih razloga koje ne smemo zaboraviti – kaže dr Đurić, a prenosi Blic Žena.

Hroničan nedostatak sna

Odrasloj osobi potrebno je sedam do devet sati sna, a deci i adolescentima i više. Osim toga, naš organizam voli rutinu i kada navikne da u krevet odemo oko ponoći i spavamo do osam ujutru, taj obrazac smatra kao najpovoljniji. Ako dođe do odskakanja od tog mehanizma, javiće se pospanost i umor.

Zavisnost od društvenih mreža

Stalni priliv informacija ne ostavlja našem mozgu vremena za odmor, pa se posle nekoliko dana prekomernog bavljenja sredstvima informisanja javlja hronični umor.

Anemija

Anemija podrazumeva da naš organizam zbog slabosti u krvnoj slici ne dobija dovoljno kiseonika, pa nema dovoljno energije za funkcionisanje.

Problemi sa štitnom žlezdom

Štitnjača proizvodi hormone koji su bitni za normalno funkcionisanje. Kada ih nema dovoljno, nastaje pospanost i umor, kada ih je previše, razdražljivost i ubrzanost.

Depresija

Depresiju karakterišu crne misli, bezvoljnost, stalan umor… Pa ako se tako osećate, treba pomisliti na ovu bolest.

Previše kafe i energetskih pića

Iako kofein i energetska pića daju ubrzanost organizma i dobro raspoloženje, po prestanku njihovog dejstva, često se javlja pospanost i umor.

Hrana bogata šećerima i ugljenim hidratima

Ovaj tip hrane trenutno podiže organizam, ali preveliki unos šećera podstiče naš organizam da stvara insulin, koji učestvuje u njegovom preuzimanju. Kada šećera nestane, dolazi do pospanosti i umora.

Nedovoljan unos vode

Voda je osnova našeg životnog ciklusa i ako ne unesemo dnevni minimum od dva litra, može da se javi pospanost i umor.

Nizak pritisak

Naš organizam zahteva određeni pritisak u svojoj cirkulaciji da bi normalno funkcionisao. Ako je niži od 120 sa 80, javlja se pospanost i umor.

Nagle vremenske promene

Kada je napolju toplo i vlažno, naš organizam na to odgovara širenjem krvnih sudova i znojenjem kako bi se rashladio. To dovodi do pada pritiska, tečnosti i minerala, a posledično i do osećaja pospanost i i umora.

Saveti

* Obratite pažnju na spavanje, kada ležete, da li se budite noću

* Jedite češće, a manje obroke bez mnogo šećera

* Smanjite nadražaje koji vas okružuju (ugasite mobilni telefon ili kompjuter oko 20 sati)

* Vežbajte i krećite se

* Odremajte u toku dana, ali ne predugo (20 do 30 minuta)

* Izbegavajte kasne, a pogotovo noćne obroke

* Neka vam krevet i spavaća soba služe samo za spavanje

