Savremeni centar za lečenje bolesti kičme Acibadem Maslak leči pacijente iz 52 zemlje

Oko milijardu ljudi širom sveta živi sa bolovima u kičmi. To je vodeći uzrok invaliditeta širom sveta, koji pogađa sve starosne grupe, od dece do starijih. Savremeni centar za lečenje bolesti kičme Acibadem Maslak u Turskoj je lider od poverenja u nezi kičme, koji prima pacijente iz 52 različite zemlje. Centar nudi napredne dijagnostičke mogućnosti i mogućnosti lečenja za širok spektar bolesti kičme, od deformiteta kičme do degenerativnih stanja kičmenih diskusa, tumora kičme, infekcija i povreda kičmene moždine. Veoma napredni postupak za lečenje skolioze kod dece i adolescenata, koji se izvodi u bolnici Acibadem je vezivanje tela pršljenova (VBT - Vertebral Body Tethering ). Za razliku od tradicionalne hirurgije sa spinalnom fuzijom, VBT metoda omogućava ispravljanje zakrivljenosti bez gubitka pokretljivosti kičme. Savremeni centar za lečenje bolesti kičme Acibadem Maslak je bio prvi koji je primenio novu metodu van SAD, gde je osmišljena. U poslednjih 7 godina, više od 150 pacijenata je uspešno lečeno u Acibadem centru uz pomoć VBT metode, što ga čini jednim od najiskusnijih centara širom sveta.

Skolioza je najčešći deformitet kičme koji se otkriva u detinjstvu. Kada se kičma savija u stranu, to se naziva skolioza. Pojavljuje se kod 3 od 100 adolescenata, kod dečaka i devojčica, a prvi put se javlja obično između 10. i 15. godine. U skoro 8 od 10 slučajeva, uzrok skolioze je nepoznat. To se obično naziva idiopatska skolioza. U većini slučajeva, zakrivljenost je blaga i ne zahteva lečenje. Kada se zakrivljenost vremenom razvije i pređe 45 stepeni, smanjuje prostor u grudnom košu i otežava pravilno funkcionisanje pluća i srca. Kod teške skolioze, standardno lečenje podrazumeva hirurški zahvat koji uključuje spinalnu fuziju. Ovim postupkom se stabilizuje kičma pomoću šrafova i šipki i veoma je efikasan. Međutim, fuzija eliminiše kretanje između spojenih pršljenova i ograničava dalji rast pacijenta. Za određenu grupu pacijenata sa skoliozom, VBT metoda može da predstavlja alternativu.

foto: Promo

VBT je minimalno invazivna procedura koja skraćuje period oporavka nakon operacije. Izvodi se kroz 6 malih rezova, dužine između 1 i 3 cm, koji se lako mogu sakriti. Hirurško područje se vizualizuje pomoću minijaturne kamere umetnute kroz otvore zajedno sa svim torakoskopskim alatima. Tokom operacije, šrafovi se postavljaju u telo pršljenova u zakrivljenom delu. Zatim se preko šrafova postavlja i zateže uređaj nalik užetu koji se zove priveznica. Primenjena sila dovodi do korekcije deformiteta tokom vremena. Kod VBT metode, kriva se samo delimično koriguje tokom operacije. Nakon toga, spontana korekcija se postiže rastom pacijenta. Budući da kičma nije srasla, očuvana je njena fleksibilnost i omogućen je normalan rast. Još jedna prednost ove metode je brz povratak u školu u roku od nedelju ili dve dana. Osim toga, pacijent može da se bavi svim vrstama sportova 3 meseca nakon operacije.

Međutim, VBT metoda nije prikladna za sve pacijente sa skoliozom. Najbolji kandidati su pacijenti uzrasta od 10 do 16 godina, kojima je dijagnostikovana idiopatska skolioza, sa zakrivljenošću kičmenog stuba između 35 i 80 stepeni, koji još uvek rastu. Tačna procena preostalog potencijala za rast je ključna za uspeh.

Bezbedna primena VBT tehnike zahteva stručnost iz nekoliko medicinskih specijalnosti. Hirurgija kičme se obično povezuje sa specijalistima za ortopediju. Ipak, hirurško polje se nalazi veoma blizu velikih krvnih sudova tokom ovog postupka, tako da je potreban i kardiovaskularni hirurg. Torakalni hirurg pomaže u pripremi otvora za pristup. Neurolog prati proces kako bi se izbeglo oštećenje vitalnih funkcija. Timski rad omogućava smanjenje rizika i bolje kliničke rezultate. Multidisciplinarni pristup je rutinska praksa u bolnici Acibadem. Operaciju izvodi tim renomiranog prof. Ahmeta Alanaya, aktivnog člana najuglednijih naučnih društava u ovoj oblasti u svetu. Tokom operacija kičme, visokotehnološka oprema omogućava viši stepen bezbednosti i smanjuje rizik od povreda. Spinalna navigacija olakšava postavljanje šrafova na bezbedan i siguran način. Neuromonitoring omogućava hirurzima da identifikuju potencijalnu povredu nastalu usled hirurškog zahvata i u velikoj meri eliminiše rizik od paralize. 3D štampa omogućava izradu tačne kopije kičmenog stuba pacijenta i simulaciju operacije na modelu, čime se smanjuje rizik od komplikacija.

Deformiteti kičme, kao što su skolioza i kifoza, obično se povezuju sa periodom detinjstva i adolescencije. Međutim, često se javljaju i kasnije u životu zbog sedentarnog načina života i produženog životnog veka. Procenjuje se da se deformiteti kičme javljaju kod 60 od 100 ljudi starijih od 60 godina. Mnoga druga stanja mogu da utiču na kičmu, u bilo kom segmentu od vrata do donjeg dela leđa, narušavajući kvalitet života. Uporedo sa starenjem, često se pojavljuju prelomi kičme i diskus hernije.

Prof. Ahmet Alanay, direktor Savremenog centra za lečenje bolesti kičme Acibadem Maslak, specijalista za ortopediju i traumatologiju komentariše sledeće:

„Naša kičma je poput mosta koji nosi dve trećine naše telesne težine. Ima važnu ulogu u našem zdravom disanju i funkciji našeg srca. Stoga je za nas od ključne važnosti da imamo zdravu kičmu. Ne zaboravite: zdravlje vaše kičme određuje kvalitet vašeg života.”

serbia@acibadem.com

https://www.acibadem.rs