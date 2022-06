MAGNEZAN NEURO: Poboljšava koncentraciju i doprinosi prirodnoj mentalnoj i fizičkoj harmoniji celog tela!

Dr. Viton Magnezan NEURO je dodatak ishrani čiji je osnovni sastojak magnezijum savršeno dopunjen sa još 12 prirodnih sastojaka za efikasno i sigurno smanjenje stresa, smirivanje nervnog sistema i poboljšanje koncentracije. Magnezijum je antistresni mineral i zajedno sa vitaminima B grupe, ginko bilobom, holinom i L-teaninom doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji, pomaže u emocionalnoj nestabilnosti i povećanom stresu. Ova kombinacija štiti mozak i živce i doprinosi prirodnoj mentalnoj i fizičkoj harmoniji celog tela. Pravovremeni unos ključnih vitamina, aminokiselina i biljnih ekstrakata obezbediće mozgu bolje kognitivne sposobnosti i mentalnu funkciju.

foto: Promo

1. Magnezijum Ovaj mineral je važan za naše telo i odgovoran je za preko 300 procesa koji se u njemu odvijaju. Pomaže kod predmenstrualnog sindroma, oslobađa napete mišiće, pomaže kod promene raspoloženja, kao i kod nesanice i problema sa spavanjem. Takođe u kombinaciji sa L-Carnitine i grupom B Vitamina povoljno utiče na rad mozga.

2. L-Carnitine Dobro poznat nutrijent koji blagotvorno deluje na nerve, raspoloženje i pamćenje. U eksperimentu na životinjama dokazano je da ova aminokiselina regeneriše nervna vlakna i uspostavlja vezu između živaca i organa.

3. Vitamin C Ovaj vitamin pomaže u smanjenju stresa jer omogućava telu da brzo oslobađa kortizol, glavni hormon stresa, koji nije dobar za naše zdravlje jer deluje na podizanje krvnog pritiska, šećera u krvi i smanjenje imuniteta. Iako pomaže u stresnim scenarijima, konstantno visok nivo ovog hormona sprečava normalno funkcionisanje probavnog i reproduktivnog sistema. Vitamin C pomaže u regulisanju kortizola i sprečava porast krvnog pritiska u stresnim situacijama.

4. Jod je veoma važan za rast i razvoj mozga i centralnog nervnog sistema. Štitnjačni hormoni koji sadrže jod pomažu u formiranju mijelinskog omotača određenih živaca centralnog nervnog sistema.

5. L-Tanin U studiji u kojoj su ispitanici unosili 400 mg L-tanina dnevno tokom osam nedelja, otkriveno je da uravnotežuje nivo BDNF (proteina u mozgu) i kortizola, a ta činjenica direktno utiče na raspoloženje, smanjenje anksioznosti i komcentraciju.

foto: Promo

6. Vitamin B1 je jedan od glavnih vitamina koji pripada grupi B vitamina. Igra važnu ulogu u održavanju zdravog nervnog sistema i poboljšanju kardiovaskularne funkcije tela.

7. Vitamin B2 pomaže u lečenju različitih problema nervnog sistema kao što su ukočenost, Alzheimerova bolest, multipla skleroza, anksioznost i epilepsija. Takođe se koristi u kombinaciji sa B6 za lečenje sindroma karpalnog tunela.

8. Vitamin B3 Niacin igra glavnu ulogu u proizvodnji određenih hormona u nadbubrežnoj žlezdi i pomaže u uklanjanju štetnih hemikalija iz jetre. Čišćenjem nadbubrežne žlezde i jetre postiže se ravnoteža nervnog sistema.

9. Vitamin B6 Ovaj vitamin je potreban za pravilan razvoj mozga, kao i za obezbeđivanje funkcije proizvodnje hormona serotonina i norepinefrina koji imaju jak uticaj na raspoloženje. Ovaj vitamin takođe pomaže u izlučivanju melatonina, koji reguliše naš unutrašnji sat.

10. Vitamin B12 Centralni nervni sistem ima veliku korist od vitamina B12. On održava zdravlje nervnih ćelija – uključujući one potrebne za slanje signala i pomaže u formiranju nervnog omotača mijelina. To znači da ako imate nedostatak ovog vitamina, gotovo svaka kognitivna funkcija može patiti.

11. Vitamin D3 Vitamin D je steroidni hormon koji igra veliku ulogu u metabolizmu kalcijuma i fosfata. Međutim, nedavna istraživanja otkrila su snažnu povezanost između niskog nivoa ovog vitamina i neuropsihijatrijskih bolesti poput Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, epilepsije, šizofrenije i autizma.

12. Ginkgo Biloba Istraživanja su pokazala da ginkgo pomaže nervni sistem tako što dovodi dovoljno kiseonika u krvotok do nervnih ćelija. Kao antioksidans, ginkgo uklanja slobodne radikale, to jest sastojke koji oštećuju ćelije.

Magnezan neuro možete poručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502

svakog radnog dana, po ceni od 1.200 rsd.

* Celokupan asortiman proizvoda možete pogledati klikom OVDE.

Promo