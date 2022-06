U GRČKOJ VREBA NAJSMRTONOSNIJA MEDUZA: Dr Božić otkriva šta da radite AKO VAS OPEČE! Nemojte previjati i trljati peškirom!

Dermatolog, doktorka Jelena Božić, gostujući u jutarnjem programu na TV Prva, otkrila je kako se manifestuju simptomi i koje komplikacije mogu da nastanu ako dođe do uboda ljubičaste meduze.

U Jonskom i Egejskom moru se pojavila jedna od najsmrtonosnijih vrsta meduza. Sve je počelo pre desetak dana, kada su sa Kefalonije, Zakintosa, Paksosa, Antipaksosa, Krfa i Peloponeza počela da stižu upozorenja da su primećena jata opasnih meduza.

"Moramo da znamo da meduze imaju brojne žarne ćelije koje su koncentrisane uglavnom oko usnog otvora i na pipcima. U tim žarnim ćelijama se nalaze kapsule i u njima končić. One kroz taj končić izbacuju bodlju koja prodire kroz kožu žrtve, odnosno čoveka i ubacuju parališući otrov. Meduze nas ubodu, ali ono što je slično opekotini jeste osećaj toplote, svraba, crvenila, otoka. Ipak, njen ubod je sličan ubodu pčele, a naša reakcija je osećaj da smo se opekli", objašnjava dr Božić, prenosi Mondo.

Koliko je opasan ubod?

"Ubod meduze je opasan u zavisnosti od toga koliko je osoba koja je imala kontakt sa meduzom stara i kakvo je njeno zdravstveno stanje. Zavisi od tipa, od broja meduza i dužine kontakta sa meduzom, tako da možemo zaključiti da deca i starije osobe ili osobe koje imaju oboljenja, podložnija su za ozbiljnije reakcije", otkriva doktorka.

Simptomi i posledice

"Prva reakcija je osećaj žara, toplote, crvenila i otoka kože. Osećamo probadajući bol koji se širi niz mesto uboda. Iako mnogi ubode reše bez pomoći lekara, postoje komplikacije koje se javljaju 10 do 15 dana nakon uboda", ističe doktorka i dodaje:

"Ove uobičajene reakcije traju intnezivno narednih par sati. Crvenilo bi trebalo da se smiri, da se povuče u narednih 24 sata, ali ume da ostane i 10 do 15 dana. Ako se to ne desi, onda moramo kod lekara. Ako se javi osip po celom telu, pojave mehurići na koži, onda se to povezuje sa ubodom meduze. Meduze ispuštaju parališuće otrove koji kasnije izazivaju imuni sistem.

U nekim slučajevima se odmah posle uboda ili par sati posle javi poremećaj svesti, vrtoglavica, bol u stomaku, bol u grudima, gađenje, mučnina, povraćanje. Tada je potrebna hitna medicinska pomoć, jer je moguće da nam je potrebna reanimacija, bolničko lečenje ili primena protivotrova", objašnjava dermatolog.

Prva pomoć

"Pincetom, nikako rukama, izvade se bodlje iz mesta uboda i onda se taj povređeni deo tela potopi u toplu vodu. Temperatura je 43 do 45 stepeni. Otrov meduzea je termolabilan i on se razgrađuje na toj temperaturi. Testiraćete temperaturu tako što prinesete vodu na podlakticu. Ona mora da bude topla, a ne vruća. Deo tela treba da bude potopljen 45 minuta, kako bi se otrov razgradio", otkriva doktorka i dodaje:

"Ne treba čačkati bodlje noktom, rukom, jer su one i dalje otrovne. Ne sme se potapati u ljudski urin, ne ispirati tekućom, ni morskom vodom, amonijakom, sirćetom. Ne treba je previjati, ne sme da se trlja peškirom. Nikakav pritisak ne sme da oseti, jer onda bodlje dalje rasipaju otrov", upozorava doktorka, prenosi "Mondo".

