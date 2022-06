EVO KOJE VOĆE UBIJA LETNJU ŽEGU I KAKO DA ODRŽITE PREPLANUO TEN: Hrana je lek, DOKTOR otkrio kako se SRBI uništavaju NA KAŠIČICU!

Određeno voće ima brojne zdravstvene prednosti, a evo koje posebno treba jesti tokom vrućina.

Da ne treba uvek uzimati lekove, već maksimalno regulisati ishranu i način života, ističe dr Petar Borović. Gostujući u "Jutru" na Prvoj, dr Borović govorio je o tome šta treba jesti tokom leta, na koji način uzimati voće, kako kombinovati namirnice i šta izbegavati, prenosi Mondo.

Kako kaže, razni sastojci u voću štite od opasnih bolesti poput raka. Osim toga, postoje namirnice koje će vam pomoći da imate lep ten, kao i da zadržite boju koju ste dobili prilikom sunčanja.

foto: Kurir Televizija

- Znamo dosta stvari, ali ih ne primenjujemo. U staroj Kini je bio dobar običaj, seoski lekar je primao platu samo dok su svi u selu bili zdravi. Radio je preventivu, a danas je nema toliko. Neka vam hrana bude lek. Lekovi su opcija na kraju, ako nemamo kud, onda ih uzimamo. Došla su vremena da se o tome ne priča, ali jedite što više voća - rekao je dr Borović i otkrio koje voće treba da jedemo leti.

foto: Profimedia

- Sad je vreme malina, elaginska kiselina deluje protiv raka. Sulforafan je u brokolima, treba ga jesti. Sulforafan je čudo. Voće treba uzimati oko 400, 500 grama u dva, tri obroka. Idealno je popiti vodu pre doručka, da se creva isperu, da se stomak pripremi i odmah ide voće. Ljudi prave pauzu 20 minuta. Nikakve pauze ne treba praviti. Voda je u stomaku 20 sekundi - objašnjava doktor i upozorava na lošu naviku mnogih.

foto: Shutterstock

Koje voće treba da jedemo?

- Voće daje lepotu, snagu. Stigle su i kajsije, odlične su. Ako hoćete da imate lepu boju kad odete na more, treba da uzimate šargarepu, dinju, kajsiju i da bi boja ostala što duže, hladno ceđeno maslinovo ulje i 25 odsto limunovog soka. Pomešajte i namažite i kosu. Rimljanke su imale jako lepu kosu jer su je mazale maslinovim uljem. Ostavite i na koži pola sata da se boja fiksira i da se koža nahrani. Mi želimo da ljudi uzimaju maslinovo ulje tokom leta, kako ne bi imali problema sa srcem i mozgom. Znate li da je 56.000 ljudi zbog pogrešnog načina života dobilo srčani udar i umrlo, a 96.000 je imalo problema - ističe dr Borović.

foto: Shutterstock

- Voće se vari od 18 do 22 minuta. Ako želimo maksimalnu iskorišćenost, popićemo vodu i uzećemo voće dobro oprano. Sve što je kupljeno na pijaci mora biti uronjeno 7 do 10 minuta u toplu vodu, čak malo posoljenu. Tada smo sigurni da smo uzeli bezbednu hranu, posebno zbog pesticida. Neće biti napetog stomaka. Jagode imaju likopen, štiti od raka dojke, raka prostate, daje lep ten, izbeljuje zube - kaže doktor i dodaje

foto: Zorana Jevtić

- Dolazi lubenica, ima dosta vode i likopena. Nema puno šećera, to nije visoko kalorijsko voće. To treba uzimati. Ako želimo da doteramo liniju, onda pomaže voda pre jela. Ako je voda temperatura sobe, smanjiće potrebu za hranom i ako popijemo 5 do 6 čaša vode dnevno, sagorećemo 350 kalorija - zaključuje dr Borović.

Kurir.rs / Mondo.rs

Bonus video:

03:22 METEOROLOG ĐORĐE ĐURIĆ UPOZORAVA NA EKSTREMNE TEMPERATURE Danas prijatnije, u četvrtak kiša, a evo kada nas očekuje VRELI TALAS