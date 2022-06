MOŽE LI I NAS DA POGODI? U uzorcima kanalizacije u Londonu OTKRIVEN OPAKI VIRUS, evo da li mi imamo razloga za brigu

Britanski zdravstveni zvaničnici pozivali su javnost da se vakciniše protiv dečje paralize nakon što je virus koji izaziva poliomelitis otkriven tokom rutinskog testiranja kanalizacije u Londonu.

Poslednji slučaj dečije paralize u Ujedinjenom Kraljevstvu otkriven je 1984. godine, čime je sadašnja epidemija prva transmisija u više od 40 godina, a ovo se događa nakon što je UK proglasila 2003. da se definitivno oslobodila ove bolesti.

Britanska agencija za zdravlje i bezbednost (UKHSA) je saopštila je da je virus otkriven u kanalizaciji iz severnog i istočnog Londona još u februaru i aprilu, što sugeriše da se širio među pojedincima jer ova vest je objavljena krajem juna.

Zvaničnici su takođe rekli da je rizik od infekcije bolešću, koja izaziva paralizu kod dece u manje od 1% slučajeva, nizak zbog visoke stope vakcinacije, ali preporučuju svima koji su propustili da budu vakcinisani protiv ovog virusa da to učine.

„Većina stanovništva Velike Britanije će biti zaštićena od vakcinacije u detinjstvu, ali u nekim zajednicama sa niskim obuhvatom vakcinama pojedinci mogu da budu u opasnosti“, ocenila je Vanesa Saliba, epidemiolog konsultant UKHSA.

Džejn Kleg, glavna medicinska sestra Nacionalne zdravstvene službe u Londonu, rekla je da je većina ljudi u gradu potpuno zaštićena od dečije paralize i da neće morati da preduzima dalje mere, ali će NHS u gradu početi da kontaktira roditelje dece mlađe od pet godina koja nisu vakcinisana.

SZO je 2002. godine saopštila da ima obolele dece u Ukrajini, kao i da je visok rizik od širenja dečije paralize jer je u ovoj zemlji vakcinisano samo 50 odsto mališana. Sada je opet ova zemlja zahvaćena ratom na udaru.

Kod nas se lakše diše, ali...

Ni u Srbiji ne bi smeli da se opustimo, iako smo obeleženi kao zemlja „polio 3“, što znači da imamo dobar obuhvat dece kada je u pitanju ova vakcina – primilo ju je 93 odsto mališana, ali bilo bi poželjno da se zaštiti najmanje 95 odsto.

U Savezu za dečju i cerebralnu paralizu Srbije stalno apeluju na raditelje da se deca vakcinišu na vreme.

Oboljenje se, inače, prenosi oralno-fekalnim putem, najčešće, pogađajući decu uzrasta između treće i osme godine, dok se kod odrasliih osoba javlja znatno ređe, ali ostavlja teže posledice. Mada virus poliomijelitisa u 90 do 95 odsto slučajeva ne izaziva nikakve siptome, ukoliko prodre u nervni sistem (kada nastaje tzv. aseptični menigintis), može da dovede do uništavanja motornih neurona, mišićne slabosti i paralize.

Velike posledice

Zvanična statistika pokazuje da kod polovine onih koji dožive paralizu kroz mesec dana (najkasnije 6 do 8 meseci) dolazi do vraćanja svih funkcija u stanje kakvo je bilo pre nastanka bolesti, kod 1/4 do delimičnog oporavka, dok čak oko 25 odsto osoba ovo oboljenje ostavlja trajno smanjene motoričkih funkcija, što može biti praćeno i oštećenjima vida i sluha, kao i teškoćama u govoru, disanju i gutanju.

Blagovremena vakcinacija je najbolji način prevencije dečije paralize, dok se ranom rehabilitacijom mogu postići značajni rezultati kod dece koja su već preležala virus poliomijelitasa.

