PRIPREMITE VAŠ STOMAK ZA PUT I IZBEGNITE DIJAREJU! Odlazak na odmor više nikad neće postati PAKAO uz savete lekara Dušana Popovića

Čest zdravstveni problem koji se može javiti prilikom putovanja u druge zemlje, naročito tokom letnjih meseci je proliv (dijarealni sindrom). Za dijarealni sindrom nastao pod ovim uslovima koristi se i termin putnička dijareja. Razlozi za nastanak ovog problema mogu biti raznovrsni, ali su najčešće infekcije i to: virusne, bakterijske ili parazitarne.

Klinička slika dijarealnog sindroma može biti šarolika, od blage u vidu pojave par prolivastih stolica u toku dana, do teške koja se manifestuje velikim brojem prolivastih stolica, praćenih grčevima u trbuhu, mučninom, povraćanjem, povišenom temperaturom i sl.

foto: Shutterstock

Kako objašnjava Doc. dr sci. med. Dušan Popović, prim., internista-gastroenterohepatolog, načelnik Odeljenja urgentne gastroenterologije i hepatologije Klinike za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, osnovni preparati u terapiji putničke dijareje su probiotici.

- Probiotici su preparati koji sadrže posebno odabrane sojeve mikroorganizama, koji se nazivaju i „dobre bakterije“. Uglavnom to su bakterije mlečno-kiselinskog vrenja (Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum i dr.). Osnovni princip njihovog delovanja je da prilikom unošenja u creva, ove bakterije stvaraju konkurenciju „lošim bakterijama“, koje su inače razlog za nastanak dijarealnog sindroma. Na taj način, probiotske bakterije dovode do normalizacije crevne flore i dovode do smirivanja tegoba – objašnjava on.

Na tržištu je dostupan veliki broj probiotskih preparata, različitog sastava, kvaliteta i cene.

- Kako bi ste izbegli neprijatnosti prilikom potrage za adekvatnim preparatom u inostranstvu, naročito ukoliko ste dobili dijarealni sindrom, savetujem vam da probiotske i dodatne preparate ponesete sa sobom na put – savetuje iskusni internista i dodaje:

foto: Profimedia

- Potrebno je odabrati preparat koji u svom sastavu ima adekvatnu kombinaciju probiotskih bakterija/gljivica, u adekvatnom broju, koje su adekvatno zaštićene od dejstva spoljašnjih faktora, ali i od želudačne kiseline (prilikom oralnog uzimanja preparata). Povoljan efekat probiotskih preparata na funkciju imunog sistema, smanjenje oksidativnog stresa, normalizaciju energetskog metabolizma, smanjenje umora i iscrpljenosti, može se postići dodavanjem nekih vitamina (npr. vitamin C), te i o tome treba voditi računa prilikom odabira preparata.

Kako kaže, pored kapsula, dostupni su i preparati probiotika koji se nalaze u kesicama i koji se direktno otapaju u ustima, bez potrebe za dodatnim rastvaranjem sadržaja u tečnosti.

- Doza probiotika je 1 kapsula/kesica dnevno. Veoma je važno napomenuti, da se probiotici mogu koristiti i u prevenciji putničke dijareje 7 dana pre putovanja, kada se uzimaju u dozi od 1 kapsule dnevno, nevezano za obrok – napominje dr Dušan Popović.

Takođe, Doc. dr sci. med. Dušan Popović otkriva da se u terapiji dijarealnog sindroma sa uspehom se koriste i preparati koji sadrže diosmektit.

- Diosmektit je magnezijum aluminijum silikat. Mehanizam njegovog delovanja je da u crevima vezuje veliki broj različitih supstanci (od kojih su neke odgovorne za nastanak proliva), ali i da oblaže sluznicu creva te je na taj način štiti od štetnih materija. Sve ovo dovodi do smirivanja stomačnih tegoba. Postoji preparat u kome su diosmektitu dodata prebiotska vlakna (materije koje obezbeđuju idealne uslove za rast i razmnožavanje „dobrih bakterija“) – objašnjava doktor Popović.

foto: Shutterstock

Pošto se prilikom dijareje iz organizma gubi tečnost i elektroliti, ne sme se zaboraviti ni njihova nadoknada, a uz dovoljan unos tečnosti i upotrebu preparata koji sadrže adekvatne koncentracije elektrolita.

- U slučaju da dijarealni sindrom traje duže od 7 dana, ukoliko su tegobe izraženog intenziteta (veliki broj prolivastih stolica, jaki bolovi u trbuhu, izraženo povraćanje, visoka temperatura, pojava krvi u stolici), neophodno je da se pacijenti jave lekaru –upozorava internista-gastroenterohepatolog Dušan Popović.

Saveti:

U sastav putne apoteke (pored drugih lekova i preparata) bi trebalo da uđu: probiotici, preparati diosmektita i preparati za rehidrataciju Korisna može biti preventivna upotreba probiotika, 7 dana pre putovanja Prilikom putovanja (naročito u egzotične krajeve) striktno voditi računa o kvalitetu i čistoći hrane koja se koristi. Izbegavati termički neobrađenu hranu, koristiti flaširanu vodu. Ukoliko se tokom putovanja pojavi proliv, započeti upotrebu probiotika (ukoliko se već ne koriste preventivno), kao i preparata diosmektita sa prebiotskim vlaknima. Neophodna je adekvatna nadoknada tečnosti i dijeta Ukoliko proliv ne prođe za 7 dana ili ukoliko su prisutne izražene ili ozbiljne tegobe neodložno se javiti lekaru.

(Kurir.rs/Ženablic)

Bonus video:

02:19 AKO RUSIJA OSVOJI OVO, STAVLJA NOŽ POD STOMAK NATO PAKTA? Ovo je ključna tačka u Ukrajini, a JEDNA ZEMLJA POSEBNO DRHTI