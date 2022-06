PREKOVREMENI RAD VAS UNIŠTAVA VIŠE NEGO ŠTO MISLITE: Ko više radi, više i PIJE! Istraživanje pokazalo PORAŽAVAJUĆE rezultate!

Zaposleni koji rade 49 ili više sati nedeljno u proseku, popiju više alkohola, pokazalo je istraživanje Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Rezultati kažu da konzumacija alkohola raste čim ljudi rade duže od standardnog 40-satne radne nedelje, prenosi The Sun.

Autor studije, profesor Loud Goderis, sa Univerziteta u Belgiji, rekao je kako je poznato da je dugo radno vreme stresno, te da alkohol smanjuje stres.

foto: Profimedia

- Piće može da pomogne da se osećate opuštenije i nakon nedelju dana dugog ili napornog rada, osećate da zaslužujete "nagradu" koju ćete dati samom sebi na dar – pojašnjava on razloge za ovakve rezultate. On je bio deo radne organizacije SZO na Međunarodnom kongresu o zdravlju na radu na kojem je istraživanje predstavljeno.

Podaci o 105.000 ljudi otkrili su da oni koji rade između 41 i 48 sati nedeljno u proseku konzumiraju 10,4 grama više čistog alkohola nedeljno od onih koji rade standardnih 35 do 40 sati. To se penje na 17,7 grama više za ljude koji rade 49 do 54 sata, što je jednako dodatnom litru slabog piva, ili maloj čaši vina.

foto: Profimedia

Smernice britanskog Zavoda za javno zdravlje (NHS) sugerišu da ljudi ne bi trebali redovno da piju više od 14 jedinica nedeljno, što je oko 112 grama čistog alkohola. Međutim, rad od kuće tokom kovida i rad na dodatnim poslovima zbog nedostatka novca učinili su da sve veći broj ljudi radi duže od proseka. To bi moglo dovesti do toga da više ljudi pije i naškodi svom zdravlju, upozorio je profesor Goderris

- Dugotrajni stres mogao bi da dovede do rizičnog pijenja kod ljudi koji imaju sklonost prema ovisnosti, ali to nismo mogli da dokažemo u ovoj studiji. Radno vreme ima važan uticaj na naše zdravlje i o njemu treba pričati u celom svetu – zaključuje.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

02:35 POSAO ODLIČAN, A PLATA JOŠ BOLJA! Mladi iz Beograda odlaze u OVAJ grad da rade, uslovi su fantastični