URASLA DLAKA GA UMALO KOŠTALA ŽIVOTA: Čovek bio 4 meseca U KOMI, operacija trajala 6 SATI! Evo kad može biti SMRTONOSNA

Svi smo se bar jednom u životu susreli s uraslom dlačicom, za koju nam nije bio potreban nikakav medicinski zahvat. Iako je ova pojava češća kod muškaraca, veliki broj žena se takođe suočava s problemima uraslih dlačica.

Urasle dlačice su često bezopasne

Urasla dlaka je dlaka koja se uvila nazad u kožu, umesto da raste iz površine kože. Medicinski je poznata kao "pseudofolikulitis barbae", a najčešća je kod ljudi s gustom, grubom ili kovrdžavom dlakom.

Većinom su urasle dlake potpuno bezopasne i nestaju same, ali u retkim slučajevima mogu da se inficiraju. Inficirane urasle dlake mogu biti veoma bolne, a tada je najbolje da se neko vreme ne brijete, kako biste omogućili svojoj koži da se oporavi.

foto: Shutterstock

Problem uraslih dlačica

"Ako urasla dlaka ili područje oko nje postane veoma bolno, vruće, crveno ili natečeno, možda bi trebalo da posetite lekara opšte prakse. To je posebno važno ako ste dobili visoku temperaturu ili ako osećate groznicu", navodi Svetska zdravstvena organizacija.

U takvim situacijama lekari primenjuju korišćenje sterilne igle, kako bi oslobodili urasle dlake, nakon čega se dobije krema ili tablete za lečenje infekcije. Međutim, ako se urasla dlaka ne leči, to može dovesti do drugih komplikacija, koje bi potencijalno mogle biti i smrtonosne.

foto: Profimedia

Urasla dlaka može izazvati stafilokoknu infekciju, a ako infekcija uđe u krvotok, nastaje sepsa. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je sepsa odgovorna za jedan od pet smrtnih slučajeva širom sveta. Iako je malo verovatno dobiti sepsu od infekcije stafilokokom, ipak je moguće. Bez obzira na to, ako se infekcija stafilokokom ne dijagnostikuje i ne leči na vreme, to može dovesti do hospitalizacije, pa čak i do određenih operacija.

Jedan od primera je 40-godišnji muškarac iz Ohija, čija je operacija 2016. trajala šest sati, a sve zbog komplikacija izazvanih uraslom dlakom. Tri godine od nastajanja urasle dlake koju nije lečio, dobio je cistu na nozi, zbog čega je četiri meseca bio u bolnici u komi.

foto: Shutterstock

Kako se leči urasla dlaka

Dlake se mogu nežno izvući toplim peškirom i mekom četkicom za zube. Nakon što natopite krpu u toploj vodi, nanesite je na uraslu dlaku kako biste je zagrejali i opustili pore i folikule. Trljanje peškira blagim kružnim pokretima može pomoći da se dlaka odvije.

(Kurir.rs/ Net.hr)

