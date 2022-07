GODINU DANA NISAM MOGLA DA OSTANEM TRUDNA! Mnoge dame koriste ovu metodu mršavljenja, a nisu svesne rizika: To je izazvalo bolest!

Autofagija, koja se popularno nazova "dijeta sa Nobelovom nagradom", predstavja režim ishrane u kojem se izbegava konzumiranje bilo kakve hrane u peirodu od 10 ili 12 sati. Ovo je prirodan proces tela da reciklira stare ćelije i iskoristi ih za građenje novih, zdravih.

Dijeta funkcioniše tako što usled gladovanja, ćelije počnu da jedu sav otpad, toksine, parazite, bakterije što dovodi do pročišćenja čitavnog organizma, a osmislio ju je ćelijski biolog Jošiniori Osumi, zbog čega je 2016. godine dobio i Nobelovu nagradu u oblasti filozofije i medicine za revolucionarno otkriće autofagije.

foto: Shutterstock

Japanski nobelovac je devedesetih godina svoja istraživanja vršio na kvascu, a odatle i potiču prva zvanična otkrića koja su aktuelna i danas. Međutim, pored svih benefita koje donosi našem telu, neke osobe ne bi smele da primenjuju autofagiju, dok se ne konsultuju sa doktrom.

Jedna devojka, koja je pisala našoj redakciji, imala je problema da ostane trudna po treći put, jer je u dužem vremenskom periodu bila na autofagiji.

- Ja sam se osećala super na autofagiji, 8 meseci sam postila od 16 do 18 sati. Gubila sam kilograme, sve je bilo okej, do momenta kada sam odlučila da ostanem trudna po treći put. Nisam mogla da ostane u drugom stanju godinu i po dana - rekla je žena.Naglašava da su muž i ona radili sve pretrage, sve analize su bile u redu, dok nije došla do štitne žlezde.

foto: Shutterstock

- Autofagija mi je bukvalno upropastila štitnu žlezdu. Morala sam da pijem lekove, kako bih mogla da zatrudnim. Kada sam posle toliko vremena ostala u drugom stanju, morala sam da nastavim da pijem lekove tokom cele trudnoće. Tek posle dve godine od porođaja štitna žlezda je ponovo bila u odličnom stanju - nastavlja priču.

I dodaje da od tada više nema nikakvu terapiju.

- Ne pijem više ništa. Doduše, vratila sam par kilograma koje sam bila skinula, ali Bože moj. Zdravlje je najbitnije. Ne bih se više vraćala na autofagiju, meni je baš poremetila hormone - zaključila je.

