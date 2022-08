NE DOZVOLITE DA VAM SUNCE UDARI U GLAVU! Ako se to ipak desi, reagujte brzo, ali najbolje je da posle prve pomoći pozovete HITNU!

Sunčanica je oblik toplotnog udara, a nastaje tokom direktnog izlaganja glave i potiljka suncu.

Simptomi su povišena temperatura (čak i do 41 stepen), crvena koža lica, ubrzan rad srca, kratak i ubrzan dah.

U lakšim slučajevima javljaju se glavobolja, problemi s vidom, vrtoglavica i pospanost, a ako se simptomi ignorišu, zbog daljeg izlaganja suncu može doći do malaksalosti, zujanja u ušima, nesvestice, a ako se ne reaguje, čak i do kome i smrti.

Važna je brza reakcija

Kod sunčanice zbog jakih zraka sunca dolazi do pregrevanja organizma, pa on pod kožu i u mozak šalje više krvi pokušavajući da se izbori s visokom temperaturom iz okoline. Tada dolazi do promene krvnog pritiska jer srce ubrzano radi, a u težim slučajevima i do bubrenja mozga zbog previše krvi, koja pokušava da ga ohladi.

Kod sunčanice je važno reagovati brzo. Prva pomoć su hladne obloge, smeštanje obolelog u hladnu i mračnu prostoriju, a ako je u nesvesti, odmah treba pozvati Hitnu pomoć i obolelog postaviti da leži na boku, osloboditi ga suvišne odeće i staviti pod hladan, ali nikako leden tuš.

Tečnost se uzima polako

Ako je čovek pri svesti, ponudite mu vodu ili neki drugi napitak koji imate pri ruci. Nadoknada izgubljene tečnosti i elektrolita je u ovom slučaju veoma važna. Tečnost treba uzimati u malim gutljajima. Možete pomešati pola litra vode s pola litra nezašećerenog, sveže ceđenog soka od pomorandže, limuna ili grejpa i piti ohlađeno, ili pomešati 2 dl voćnog soka sa 8 dl vode i jednim gramom soli.

Dobro je pojesti i nešto slano, poput krekera, i uz to popiti dovoljno vode. Za oporavak će trebati nekoliko dana, pa je važno ne izlaziti na sunce i jesti namirnice koje se lako vare i koje brzo nadoknaduju tečnost i elektrolite, a to su voće i povrće, pre svega lubenica, dinja i krastavci. Da biste telu omogućili da nadoknadi gubitak elektrolita, jedite zasoljenu hranu. Supa je dobar izbor, a banana će nadoknaditi preko potrebni kalijum. Dok se potpuno ne oporavite, izbegavajte kafu i alkohol, jer uzrokuju dehidraciju. Kako se simptomi budu smirivali, uvodite mediteransku ishranu.

