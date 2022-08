OTKRIVEN PROTEIN KOJI KONTROLIŠE ŽIVOT I SMRT FOLIKULA DLAKE! Doktorka za Kurir TV objasnila da li to rešava problem ćelavosti

Naučnici sa Univerziteta u Kaliforniji došli su do otkrića zbog kog bi muškarci mogli da odahnu. Oni su otkrili koji protein kontroliše život i smrt folikula dlake.

Doktorka Grujić kaže da ovo nije ništa spektakularno novo, ali da ima veliki medicinski značaj.

- Do ćelavosti dolazi najčešće zbog genetike, hormonskog uticaja ali i načina života. Ne bih volela da razočaram mnoge ljude, ali ova vest nije ništa spektakularno novo. Spektakularno novo je da pojačana količina tog beta vitamina utiče na opadanje kose koje je vezano za starost. Nerealno je narednih par godina očekivati da ćemo moći da kupimo kapsulu koja rešava ovaj problem. Ispitivanje koje je objavljeno ima veliki medicinski značaj, ali u praksi je to malo drugačije. Istraživanje je rađeno na miševima, to je prva stvar. Druga, rađeno je kod miševa koji nemaju hormonskog uticaja. Ovo otkriće ima veliki značaj, ali moraćemo se strpeti bar još par godina - rekla je dr Grujić.

