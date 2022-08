OMIKRON URNIŠE BUBREGE: Čak i ako ste na nogama preležali virus, a imate bar jedan od OVIH simptoma OBAVEZNO SE JAVITE LEKARU!

Većina ljudi koji dobiju COVID-19 ozdrave za nekoliko nedelja ili meseci. Ali neki pacijenti i dalje imaju probleme sa plućima, srcem ili mozgom i to nisu jedini organi koji su u opasnosti.

Moguće je da COVID-19 dovede do ozbiljnih problema sa bubrezima, a ako već živite sa bubrežnom bolešću, veća je verovatnoća da možete ozbiljno da se razbolite!

Evo šta treba da znate da biste bili bezbedni

Nova istraživanja sugerišu da polovini hospitalizovanih sa COVID-19 virus korone napada i bubrege. Često dolazi do oštećenja bubrega, a u nekim teškim slučajevima i do otkazivanja ovih organa, što se dešava u roku od nekoliko sati ili dana. To uzrokuje nakupljanje otpada u krvi i može da bude smrtonosno.

Neki neželjeni efekti vezani za COVID-19 koji mogu igrati ulogu u akutnoj povredi bubrega uključuju: oštećenje ćelija bubrega (akutna tubularna nekroza) sa septičkim šokom; povećanje zgrušavanja krvi; moguću direktnu infekciju bubrega.

Pojedini pacijenti koji su preležali kovid nemaju simptome akutne povrede bubrega, ali vi bi obavezno trebalo da odete kod lekara ako ste primetili da ne mokrite dovoljno, otiču vam noge ili zglobovi, otiče predeo oko očiju, osećate se umorno, imate kratak dah, pritiska vas ili boli u grudima, ako vam je muka više nego ranije ili ste ponekad zbunjeni.

I dalje je moguće da vaši bubrezi postanu bolji nakon svega ovoga, ali stručnjaci nisu sigurni koliko se često to dešava. Kod većine, bubrezi ne rade tako dobro kao nekada nakon oštećenja povezanih sa COVID-19. Zato morate pod hitno da posetite nefrologa ili urologa, oni će vam pomoći da smanjite šanse za hroničnu bolest bubrega.

Koraci koje treba da preduzmete da do ovih velikih problema ne dođe uključuju vakcinisanje, nošenje maske u zatvorenom prostoru, često pranje ruku, držanje distance od obolelih, izbegavanje velike gužve kad god je to moguće.

Ako ste na dijalizi, nipošto ne smete da je propustite, a ako vam je transplantiran bubreg, držite se strogo plana lečenja i nastavite da uzimate lekove protiv odbacivanja kako je propisano.

