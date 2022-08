POD HITNO PRESTANITE DA PIJETE KAFU IZ PLASTIČNIH ČAŠA! Doktorka upozorila: Ovako unosite MILIJARDE KANCEROGENIH ČESTICA

Oko 15 minuta stajanja vruće kafe ili čaja u papirnoj čaši koja je obložena polietilenskim slojem je dovoljno da pri uspijanju unesete 25 000 čestica plastike mikronoske veličine i verovatne milijarde submikronskih čestica.

Prof. dr Veroslava Stanković objasnila je za Kurir televiziju da kod plastike dolazi do migracije čestica koje su kancerogene, pogotovo ako je sredina kisela, što je slučaj sa kafom.

- Osim što moramo da vodimo računa šta jedemo i pijemo, moramo voditi računa i o ambalaži. Ono što ne valja kod plastike to je što dolazi do migracije mikročestica koje su kancerogene. Što je sredina kiselija, što je slučaj sa kafom to više čestica može da pređe. Ako ne možemo da izbegnemo plastiku, onda moramo što pre da popijemo tu kafu - rekla je prof. dr Veroslava Stanković za Kurir televiziju.

Prof. dr Stanković ističe da kada je plastični escajg u pitanju, ljudi mogu da odahnu jer nema štetnih efekata.

- Plastični escajg je za jednokratnu upotrebu i onda nema štetnih efekata. Što se tiče ambalaže, ona je premazana sastojcima koji su termostabilni. Sve zavisi od samog proizvođača i koji je kvalitet ambalaže. Život plastike je veoma dug - kaže Stanković.

