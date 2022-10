OMILJENA NAMIRNICA SRBA MOŽE DA NAPRAVI HAOS U ORGANIZMU: Dr Perišić objasnio ko sme da je jede, a ko ne!

Doktor Vojislav Perišić otkrio je kako da znate da li ste intolerantni na gluten, tačnije pšenično brašno.

Celijakija odnosno, intolerancija na gluten može da napravi haos u organizmu. Koliko su pšenično ili belo brašno zapravo štetni za pojedine ljude i kako da prepoznate simptome, otkrio je gastroenterolog dr Vojislav Perišić, gostujući u "Jutru" na Prvoj.

Na početku se osvrnuo na to da 12 odsto Amerikanaca jede hranu bez glutena i nema celijakiju, dok on sam već 10 godina jede samo hleb od heljde. - Osim glutena, postoje dodatni sastojci u brašnu koji određenim ljudima mogu da zasmetaju, poput fermatabilnih ugljenih hidrata, a koji se takođe nalaze u pivu od pšeničnog brašna - objasnio je dr Voja.

Zapravo glavni krivac za to jeste proces fermentacije u crevima - transformacija ugljenih hidrata, naročito šećera, u alkohole, kiseline, aldehide, ketone i gasove. Kako je i sam doktor rekao ovaj problem nije mogao da se utvrdi ni jednom laboratorijskom analizom, do skora. Naime, odnedavno je otkriven novi metod kako da utvrdite da li imate ovaj zdravstveni problem, a to je analiza izdisajnih gasova u vazduhu.

O čemu se radi?

- Treba odmah posle obroka da odete u laboratoriju gde biste izduvavali vazduh iz pluća i stomaka - rekao je on i dodao da ukoliko su utvrđenom analizom metan, vodonik i ugljen-dioksid povišeni znači da imate problem sa fermetacijom ugljenih hidrata. Za kraj je napomenuo da je heljda "carica žitarica", jer ne podleže fermentaciji.

Osim ovog problema, pšenično brašno može da izazove i alergije, ali bez koprivnjače, već su u tom slučaju prisutni neobični bolovi u stomaku. Takođe, on je povezao intoleranciju na gluten sa psihičkim problemima, a koji mogu da se negativno odraze kod dece tako što izazivaju povećanu hiperaktivnost, poznatiju kao ADHD.

