ŠTO STE DEBLJI, KOLENA VAS VIŠE BOLE! Ne trpe kad se ugojimo ni pola kilograma! Kad krenu da ubijaju, PRAVAC NA DIJETU!

Mršavljenje se pokazalo kao efikasan lek protiv dobijanja i razvoja osteoartritisa. Pomozite sebi i nogama koje vas nose time što ćete skinuti višak kilograma.

Da li vam je teško da se penjete uz stepenice ili silazite niz njih jer osećate nenormalan bol u kolenima?

Da li teško ustajete s kreveta, stolice, a bol vas prati čak i kad duže sedite? Jeste li u poslednje vreme nabacili nekoliko kilograma? Ako je tako, veliki ste kandidat za artrozu ili osteoartritis kolena.

Ovaj deo našeg tela je veoma osetljiv jer nosi svu našu težinu. Koleno reaguje i kad se ugojimo pola kilograma! Šta tek reći za prekomernu gojaznost, zbog koje kolena trpe ogroman pritisak? Najlakše ćete sebe osloboditi bolova ukoliko skinete što više kilograma.

Najnovija velika studija pronašla je direktnu vezu između debljine i obolevanja od artroze. Kako kilogrami padaju, tako se bolovi smanjuju i manji je rizik da lečite ono što može da se spreči. Ako imate 120 kilograma i skinete 20, mnogo će vam biti bolje nego ako ih skinete 10. Kretanje će se olakšati, a kretanjem se stiču brojne dobrobiti za celokupno zdravlje.

PRITISKAJU I TEŽINA I MAST

Glavni faktor rizika za nastanak osteoartritisa je starije životno doba, zatim povećana telesna težina, preopterećenje zglobova, povrede hrskavice, meniskusa i ligamenata, prelomi kostiju (naročito unutar zgloba), upalne bolesti i infekcije zglobova, šećerna bolest, a često i poremećaj mehaničke osovine zglobova kao što su, na primer, "X" ili "O" noge. To dovodi do neravnomernog opterećenja na zglob, koji počinje lagano da propada. Kod prekomerne telesne težine je važno napomenuti da uzrok ranijeg nastanka osteoartritisa nije samo telesna težina nego i znatno veća količina masti u telu, koja tada luči hormon leptin, a on je uzrok bržeg propadanja hrskavice.