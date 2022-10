DOKTOR OBJASNIO KOLIKO JE OPASNA OVA NAVIKA: Evo šta se dešava u organizmu kada ODLAŽETE olazak u TOALET

Ljudi koji odlažu odlazak u toalaet mogu da dožive veliku anksioznost, ali to nije jedina posledica ove navike

Dr Karan Rajan je na TikTok-u otvoreno govorio o tome šta se dešava kada odlažemo veliku nuždu.

„Što više uskraćujete sebi odlazak do toaleta, to se više tečnosti apsorbuje u crevima iz izmeta u debelom crevu. Ovo čini stolicu i suvom i tvrdom", objasnio je on i dodao: „Što je vaš izmet tvrđi, to je više potrebno da se naprežete što može da izazove hemoroide, a tvrda oštra stolica može da pocepa tkivo u anusu i izazove fisure. Bol koji nastaje može da poveća strah od odlaska u toalet, što dovodi do začaranog ciklusa".

U odeljku za komentare, neko je pitao kako se rešiti anksioznosti. Prema stručnjacima iz Healthline-a, postoji niz stvari koje možete učiniti:

Zapamtite da svi obavljaju veliku nuždu i da je reč o osnovnoj potrebi. Pokušajte da zamislite nekoga koga poštujete, kao što je politička ličnost ili glumac, kako radi isto to.

Sa sobom nosite malu bočicu prečišćivača vazduha ili spreja za dezinfekciju da biste je koristili kada vam je potrebno javno kupatilo.

Unutrašnjost šolje obložite toalet papirom. Ovo će pomoći da se apsorbuje deo zvuka.

Dišite duboko ili uradite kratku vežbu meditacije svesnosti ako osetite početak simptoma anksioznosti.

