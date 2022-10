SVE VIŠE ŽENA OPERIŠE GRUDI, A PUCANJE SILIKONA UGROŽAVA ZDRAVLJE: Doktorka otkriva zašto i koliko često dolazi do komplikacija!

U svetu je uvećanje grudi sve popularniji trend, koje praktikuju brojne poznate dame, ali i druge dame koje nizu zadovoljne veličinom i oblikom svojih grudi.

Mnogo puta do sada je ponovljeno da bilo koja operacija estetske hirurije može da dovede do užasnih posledica po naše zdravlje, te da je vrlo bitno da se takve operacije vrše kod stručnjaka koji su za to školovani. Ipak, čak i kada vaše grudi uradite kod najboljeg mogućeg plastičnog hirurga, postoji mogućnost da dođe do nekih neželjenih posledica.

foto: Privatna Arhiva

Na tu temu, ekipa portala "Kurir", razgovarala je sa doktorkom Draganom Petrović Popović, subspecijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

- Najčešće komplikacije i neželjeni ishod nakon operacije uvećanja grudi silikonskim implantatima su kapsularna kontraktura, eventualna infekcija, ekstruzija implantata i ruptura implantata. Ove komplikacije često dovode do ponovne operacije kojom se najčešće uklanja silikonski implantat i kapsula i vrši se zamena silikinskog implantata novim. Sve ove komplikacije su izuzetno retke - rekla je doktorka Petrović Popović i dodala: - Kapsularna kontraktura je očvršćavanje područja dojke oko implantata. Ovo očvršćavanje uzrokuje da se tkivo zategne, što deformiše dojku i može uzrokovati i jak bol. Teške kapsularne kontrakture mogu zahtevati još jednu operaciju ili uklanjanje implantata, kapsule kao i zamenu implantata. Ruptura je rascep ili rupa u spoljašnjem omotu implantata. Kada pukne implant ispunjen silikonskim gelom, gel može ostati u kapsuli ili u tkivu ožiljka koji se formira oko implantata. U nekim slučajevima, silikonski gel takođe može izaći iz kapsule oko implantata i migrirati. Ruptura implantata, može se primetit kao smanjenje dojke, čvorovi u dojki, defomacija oblika dojke, lokalni bol ili mekoću, peckanje, otok, utrnulost, zapaljenje ili promjene u senzaciji. Međutim, većina ruptura je bez simptoma. Poznate su kao "tihe rupture".

foto: Privatna Arhiva

Doktorka je otkrila i koji su neki mogući razlozi rupture:

kapsularna kontraktura,

oštećenje omotača implantata, uzrokovano hirurškim instrumentima,

oštećenje tokom invazivnih procedura oko područja dojke, kao što su biopsije i drenaže,

normalno starenje implantata,

fizičko oštećenje kod trauma ili jakog pritiska

Ona je na kraju navela i da se preporučuje uklanjanje imlanta ukoliko je ruptirao i napomenula da su sve pomenute komplikacije izrazito retke, te da se javljaju u svega 1% slučajeva, od čega je ruptura najređa.

(Kurir.rs)

