BEZBEDNO ZA DECU: Evo kako da bebi očistite uši, a da je ne povredite!

Bebe su nepredvidive i sa njima nije moguće kao sa nešto starijom decom „sklopiti dogovor“ kada je čišćenje ušiju u pitanju. Kako su nepredvidive, mogu časkom da okrenu glavu dok im čistite uši, a tako može doći do ozbiljne povrede ako koristite obične štapiće. Pogledajte OVDE kako je najsigurnije da ih očistite.

Najbolje bi bilo kada bi postojao štapić kojim ne možete da ih povredite ako, na primer, naglo okrenu glavu. Zapravo, postoji. Postoji štapić kojim je nemoguće povrediti uho. Kako?

Zato što ima graničnik koji sprečava da se štapić gurne dublje nego što treba

Zato što su nastavci silikonski (zamenljivi su)

Takav štapić se zove Find back, a koristan je i zato što ima spiralne nastavke. Zašto je to važno?

Dok vi okrećete štapić, vosak se hvata za spiralu i izvlači se umesto da se gura unutra.

Dakle, prljavština se izvlači napolje, ne gura se unutra. Zato je on namenjen ne samo bebama, već i odraslima.

Nastavak posle svakog korišćenja treba oprati mlakom vodom, a posle izvesnog vremena treba ga zameniti novim. U pakovanju se dobija čak 16 spiralnih nastavaka, pa ga može koristiti cela jedna porordica (svako mora imati svoj nastavak). Pogodan je ne samo za odrasle, već i za decu.

