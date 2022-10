NA VREME MOŽETE DA SPREČITE POSLEDICE OD POVIŠENOG ŠEĆERA: Uradite TEST i pridržavajte se OVIH saveta, a evo šta poručuje dr Lalić

Skoro polovina svetskog stanovništva povećalo je konzumiranje brze hrane tokom pandemije, a pogoršavaju se i nezdravi načini života koji loše utiču na stotine miliona ljudi, uključujući i Srbiju.

U svetu danas 318 miliona ljudi živi sa predijabetesom, a čak 90 odsto njih nisu ni svesni ga da imaju! Dodatno zabrinjava što su i mladi u sve većem riziku!

Ovo su jasni pokazatelji da se predijabetes kao stanje mora na vreme prepoznati i lečiti, zaključeno je na konferenciji za medije u okviru kampanje Tvoj predijabetes.

„Problem sa predijabetesom je što nema nikakvih simptoma. To je stanje gde vrednosti šećera u krvi mogu biti iznad normalnih, ali one još uvek nisu toliko visoke da bi ukazale da je već došlo do oboljenja. Zato bi svi trebalo da urade kratak test u vidu upitnika, i ako im pokaže da su u riziku za pojavu predijabetesa i dijabetesa - da se obrate lekaru. Na osnovu analiza krvi utvrdiće se da li osoba ima predijabetes, da li je dovoljno da promeni životne navike, ili je potrebno da uz to dobije i terapiju. Dobra vest je da možete da na vreme sprečiti brojne posledice po zdravlje. Zato i kažemo da je predijabetes vaš poziv na promene“, poručuje akademik prof. dr Nebojša M. Lalić iz Klinike za endokrinologiju UKCS.

U sklopu kampanje Tvoj predijabetes dostupna je domaća verzija sajta koji se bavi ovim medicinskim stanjem. Test možete preuzeti putem aplikacije Predijabetes test na vašem telefonu. Za nekoliko minuta rezultat će vam reći da li treba da se obratite lekaru ili uradite testove iz krvi (https://www.yourprediabetes.info/en/home.html i aplikacija za mobilne telefone). Takođe, otvoren je i prvi YouTube kanal Tvoj predijabetes koji se bavi podizanjem svesti i ovoj temi.

Predijabetes inače predstavlja prisustvo viših nivoa glukoze u krvi od normalanog, ali nedovoljno visok da bi se dijagnostikovao dijabetes.

Faktori rizika su preko 45 godina starosti, porodična istorija dijabetesa, istorija PCOS ili gestacijskog dijabetesa, povišeni holesterol ili visok krvni pritisak, fizička neaktivnost, gojaznost.

Da li će predijabetes napredovati u dijabetes?

- predijabetes će napredovati u očigledan dijabetes tipa 2 (T2DM) kod približno 25% ljudi u roku od 3-5 godina.

- čak 70% osoba sa predijabetesom će tokom svog života razviti očigledan dijabetes.

Dobra vest je da predijabetes može biti reverzibilan kroz primenu programa za modifikovanje načina života zasnovanih na usvajanju zdravije ishrane i povećanom nivou fizičke aktivnosti, kao i intervenciji lečenja gde je to potrebno.

Kako da smanjite nivo rizika?

Dijeta: Izbor zdrave hrane je važan za smanjenje rizika od pojave predijabetesa i dijabetesa. Znamo da se ne slažu svi oko toga koja je najbolja dijeta, ali ovo su neki saveti i trikovi koje možete primeniti kako bi umanjili šanse za pojavu dijabetesa.

• Zamenite crveno i prerađeno meso za više voća, povrća, orašastih plodova, integralnih žitarica ili maslinovog ulja.

• Probajte da nezasićenim mastima kao što je maslinovog ulja zamenite životinjske masti poput putera

• Jedite seckano voće ili orašasto voće kao grickalice

• Unesite više vlakana u svoju ishranu zamenom belog brašna sa žitaricama celog zrna

• Upravljajte težinom: Ako izgubite 7% svoje telesne težine, možete znatno smanjiti rizik od razvoja dijabetesa.

• Vežbajte: Praktikujte najmanje 150 min. umerene aerobne fizičke aktivnosti nedeljno ili oko 30 minuta većinu dana u nedelji.

Biti aktivan kod kuće, na poslu ili u pokretu je važan deo očuvanja zdravlja i može se uklopiti u užurbani način života.

Redovno vežbanje donosi mnogo prednosti ukoliko imate dijabetes ili pokušavate da smanjite svoj rizik od pojave predijabetesa ili dijabetesa tipa 2.

• Znanje: Razumevanje rizika i simptoma može pomoći da rano prepoznate bolest i sprečiti nastanak dijabetesa tipa 2.

