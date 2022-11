ZAŠTO SE MUŠKA ALATKA UJUTRU DIŽE I ČEMU TO SLUŽI? Muškarci ovo doživljavaju svakodnevno, a mnogi ne znaju iz kog razloga!

Jutarnja erekcija se smatra fiziološkim fenomenom, a dešava se kod celog muškog pola – čak i kod muških beba u materici i male dece.

Erekcija se javlja zbog složenog rada nervnog i endokrinog sistema. U budnom stanju, kada je muškarac seksualno uzbuđen, poruka se generiše u mozgu i šalje hemijske poruke nervima koji utiču na krvne sudove u penisu, donoseći mu krv. Krv tada postaje "zarobljena" u penisu, što dovodi do njegovog širenja i rasta, što rezultira erekcijom.

Noćne erekcije se javljaju tokom REM faze sna, u kojoj sanjamo. Nastaju kada se aktiviraju određeni delovi mozga koji utiču na rad nerava za odmor, akciju, strah i kada su za raspoloženje odgovorni stimulisani hormoni.

Ova pojava je moguća samo tokom REM faze sna i zato se muškarci bude sa erekcijom, jer se mi obično budimo iz REM faze. Ponekad je moguće doživjeti erekciju u NREM fazi, ali to se obično dešava starijim muškarcima i razlog za to još nije jasan.

Pošto postoji nekoliko faza sna tokom noći, muškarci mogu imati do pet erekcija u toku noći i mogu da traju 20-30 minuta. Ali sve zavisi od kvaliteta sna. Sa godinama, pojava noćne erekcije u odnosu na jutarnju će se postepeno smanjivati, ali muškarci je generalno doživljavaju čak i nakon što dostignu starosnu dob za penzionisanje.

Zašto se ovo dešava?

Jutarnja erekcija je povezana sa punom bešikom. Neki naučnici veruju da je to signal iz mozga u snu da je bešika puna i da treba da se isprazni. Ali danas su stručnjaci skloniji mišljenju da puna bešika stimuliše nerve koji vode do kičme, a to direktno utiče na erekciju. Poznato je da jutarnja erekcija nema nikakve veze sa zdravljem penisa.

Kada treba da brinete?

Pojava nekih bolesti može uticati na odsustvo ove vrste erekcije. Na primer. depresija i početak dijabetesa.

