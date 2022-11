Doktor savetuje: Kako da se izborite sa infekcijom gornjih disajnih puteva

Šta se smatra infekcijom gornjih disajnih puteva?

Infekcije gornjih disajnih puteva (GDP) najčešće su infekcije, naročito u dečjem uzrastu i podrazumevaju prehlade, upalu ždrela, upalu sinusa, grla i upale uva. Upale GDP su najčešće samoograničene na gornje disajne puteve, ali povremeno se infekcija širi na susedne organe što može dovesti do različitih kliničkih manifestacija, preko Eustahijeve tube do srednjeg uva, preko ušća paranazalnih sinusa do svih sinusa, slivanjem niz zadnji zid ždrela mogu nastati upale ždrela, grla, traheje, bronhija, kao i upala pluća. Kod predisponirane dece, kao posledica slivanja sekreta niz zadnji zid ždrela može nastati i opstrukcija bronhija – dečja astma.

Koliko su učestale i kako se manifestuju infekcije gornjih disajnih puteva?

Infekcija GDP najčešća je infekcija dečjeg uzrasta širom industrijalizovanog sveta i glavni je uzrok poseta pedijatru. Dete predškolskog uzrasta ima u proseku 6 do 10 prehlada godišnje, a 10% do 15% dece školskog uzrasta ima najmanje 12 infekcija godišnje. Najveća incidencija je od rane jeseni do kasnog proleća, što rezultira čestim izostancima iz škole. Klinički simptomi variraju i u velikoj meri su bez ikakve korelacije sa specifičnim virusima izazivačima bolesti. Većina simptoma je blaga, sastoje se od curenja iz nosa, kihanja, začepljenosti nosa, slivanja sekreta niz zadnji zid ždrela i kašlja. Mogu se javiti i gušobolja, suzenje, problemi sa varenjem i opšta slabost.

Koji su najčešći uzročnici infekcije gornjih disajnih puteva?

Virusi izazivaju oko 85% infekcija GDP. Najčešći virus je rinovirus, koji izaziva prehladu, ali i drugi virusi mogu biti uzročnici bolesti, kao na primer: virus gripa, virusi parainfluence, adenovirusi, respiratorni sincicijalni virusi, korona virusi i drugi. U ređim slučajevima uzrok infekcije gornjih disajnih puteva je bakterijska infekcija kojoj prethodi virusna infekcija i u tim slučajevima se radi o komplikacijama upale GDP poput upala srednjeg uva, sinusa, bronhitisa i upale pluća.

Kako se leče upale gornjih disajnih puteva?

Kod osoba koje imaju nekomplikovanu upalu GDP preporučuje se mirovanje i unos mnogo tečnosti. Kako sve ove upale počinju infekcijom sluznice nosa tretman treba započeti lokalnim ispiranjem nosa čime se odstranjuje sluz koja nastaje kao posledica upale, ali i infektivni uzročnici koji se nalaze u nosnim šupljinama. Redovnim ispiranjem nosa slanim rastvorima sa dodatkom prirodnih lekovitih sredstava može se sprečiti bakterijska infekcija i širenje infekcije na susedne organe. U odnosu na kliničku sliku terapija upala GDP može se proširiti i na primenu lokalnih intranazalnih kortikosteroida, antihistaminika, mukolitika, primenu dekongestivnih kapi kod dece uzrasta od 2 godine i starijih.

Da li je antibiotik potreban u lečenju infekcija gornjih disajnih puteva?

Činjenice da antibiotici ni na koji način ne deluju na viruse, kao i da je većina upala GDP virusnog porekla upućuje na jasan odgovor – antibiotici se ne koriste u lečenju nekomplikovanih slučajeva upale GDP. Na žalost i danas je najčešća upotreba antibiotika upravo za lečenje nekomplikovanih infekcija GDP. Prekomerna i nekritična upotreba antibiotika u humanoj i veterinarskoj medicini, kao i u stočnoj hrani dovodi do veoma brzog razvoja rezistencije (otpornosti) bakterija na antibiotike. Danas postoje sojevi bakterija koji su potpuno rezistentni na sve vrste antibiotika. Česta je zabluda da ukoliko pojedinac ne koristi često antibiotike ima veće šanse da se izleči od infekcije uzrokovane multirezistentnim sojevima bakterija. Na žalost, ti sojevi nastaju tako što zahvaljujući genetskim promenama kod bakterija neke od bakterija prežive i kreću se po populaciji. Infekcija ovim sojevima bakterija je rezistentna na antibiotsko lečenje ,bez obzira da li je domaćin prethodno koristio antibiotike.

Postoje li prirodni preparati za lečenje infekcija gornjih disajnih puteva?

Nauka je u stalnoj potrazi za alternativnim vidovima lečenja infektivnih bolesti, jer bakterije razvijaju rezistenciju brže neko što se pronalaze novi antibiotici na koje će multirezistentne bakterije biti osetljive. Stotine studija je dokazalo da esencijalna ulja mogu zaustaviti i sprečiti razmnožavanje uzročnika bolesti. U težim infekcijama esencijalna ulja se ne koriste kao samostalna, već kao komplementarna terapija. Kod nekomplikovanih upala kože sluznice, uključujući i upale GDP, terapija eteričnim uljima može biti i samostalna terapija.

Da li je moguće dokazati efekat etarskih ulja na bakterije?

Dejstvo antibiotika na bakterije se određuje antibiogramom konstatovanjem zaustavljanja rasta bakterija u zoni oko antibiotika koji se postavlja u kulturu izolovane bakterije. Analogno antibiogramu može se načiniti aromatogram pri čemu se u baterijsku kulturu postavljaju esencijalna ulja različitih biljaka i analizira se da li esencijalno ulje utiče na zaustavljanje rasta bakterija i u kojoj koncentraciji se postiže taj efekat.

Koja etarska ulja utiču na simptome infekcija gornjih disajnih puteva?

Etarsko ulja eukaliptusa čisti nosne hodnike i olakšava disanje na nos tako što deluje na sluznicu nosa smanjujući otok dok istovremeno smanjuje produkciju sekreta. Na taj način deluje kao prirodni dekongestiv i uspešno se koristi pri odvikavanju od upotrebe dekongestivnih kapi za nos. Preterana potreba dekongestiva, naime dovodi do nastanka većeg otoka sluznice nosa nakon prvobitnog smanjenja otoka i na taj način pacijenti ulaze u začarani krug stalne potrebe medikacije ovim kapima. Eukaliptus je antioksidans koji ima antibakerijska i antivirusna svojstva pri lokalnoj aplikaciji.

Etarska ulja nane olaškavaju kašalj i smiruju upalu. Ne sme se koristiti kod dece uzrasta do dve godine i kod trudnica.

Kako propolis utiče na smanjenje simptoma infekcije gornjih disajnih puteva?

Za lekovita sredstva propilisa zna se već hiljadama godina. Pokazalo se da propolis, jedan od pčelinjih proizvoda, ima antimikrobna, antioksidativna, antiinflamatorna i antiproliferativna svojstva, te na više načina pomaže obolelima od infekcije GDP. Propolis se preporučuje kao primarna ili pomoćna terapija kod bolesti i poremećaja respiratornog trakta.

Koja je razlika između izotoničnog i hipertoničnog rastvora u ispiranju nosa?

Izotoničnim rastvorima omogućava se odstranjenje sluzi, virusa, bakterija, alergena i drugih nečistoća koje se nalaze zalepljene na sluz u nosu. Ovi rastvori se koriste za redovnu higijenu nosa i za prevenciju infekcija GDP, naročito u jesenjim i zimskim mesecima.

Hipertonični rastvori osim efekta odstranjenja sluzi i partikula zalepljenih na sluz ima efekat „izvlačenja“ vode iz sluznice nosa dovodeći do smanjenja otoka sluznice čime olakšava disanje na nos. Hipertonični rastvori se koriste u akutnoj fazi infekcije GDP.

Koji preparat sadrži sastojke kojim se može tretirati infekcija gornjih disajnih puteva?

PropoMucil® PHYSIO isotonic & hypertonic sadrži izotoni ili hipertoni rastvor u kombinaciji sa propolisom, eteričnim uljima eukaliptusa i nane, kao i mukolitika koji razvodnjava sekret u nosu.

PropoMucil® PHYSIO isotonic omogućava negu, zaštitu i vlaženje sluznice nosa kod zdravih osoba u jesenjim i zimskim mesecima, kao i regeneraciju iritirane nosne sluznice nakon infekcije i upotrebe kortikosteroida i dekongestivnih kapi za nos.

PropoMucil® PHYSIO hypertonic je namenjen za ublažavanje simptoma kod upala GDP i sprečavanje komplikacija ovih upala.

