AKO TE PROSTATA BUDI VIŠE OD 2 PUTA U TOKU NOĆI, POSVETI JOJ PAŽNJU!

Ustajanja noću radi mokrenja među prvim su simptomima uvećane prostate kod muškaraca. Probleme sa prostatom možemo prepoznati i po: neodloživom i čestom potrebom za mokrenjem, otežanom početku mokrenja, slabom mlazu. Svaki muškarac koji brine o svom zdravlju treba jednom godišnje da pregleda prostatu kod urologa.

Jeste li znali da vrlo lako možete zaboraviti na probleme s prostatom?

Jednokratna operacija Tulijum laserom uspostavlja normalno mokrenje. U poslednjoj deceniji laserska hirurgija prostate pokazala je neospornu prednost u odnosu na zastupljenu klasičnu hirurgiju: beskrvnost, bezopasnost, jednodnevni boravak u bolnici, brz oporavak i momentalno otklanjanje urinarnih tegoba. U zapadnim zemljama preferiraju je kako hirurzi tako i pacijenti zbog preciznosti, nepostojanja rezova i šavova, minimalnog rizika od komplikacija.

LASER MED lasersku hirugiju prostate čini dostupnom i u Srbiji - sa najsavremenijim Tulijum laserom od 200 vati i timom s desetogodišnjim iskustvom.

Šta očekivati:

Najveća preciznost pri prodiranju u tkivo prostate - samo 0,2 mm. Trenutno ne postoji nijedna druga operativna metoda koja pruža veću sigurnost po okolna tkiva. Tulijum emituje lasersku energiju direktno i samo u jezgro prostate.

Minimalna trauma u kombinaciji s najbržim oporavkom. To, što se do prostate dolazi kroz prirodne mokraćne puteve, eliminiše potrebu za skalpelom. Supertanko lasersko vlakno kroz penis dolazi do prostate i brzo isparava adenom. Nepostojanje krvarenja tokom operacije omogućava pacijentu da sutradan ode kući bez ikakvih komplikacija.

Beskompromisna kontrola od strane hirurga. Čitava operacija se prati na monitoru, što ozbiljno skraćuje njeno trajanje i pruža potpunu sigurnost pacijentu. Sve se završava za oko sat vremena. Nakon toga stiže i pravi rezultat - jak, bistar i neprekidan mlaz urina sa osećajem potpuno ispražnjene bešike.

U LASER MEDu PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima, merenje rezidualnog urina, tumorski marker PSA.

LASER MED - 4 filijale, prvoklasna tehnika i 11-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.

tel. 011 7 357 357

mob. 069 5 357 357

www.lasermed.rs

