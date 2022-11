BOLOVI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA: Ovo je prirodno rešenje za otečena i bolna mesta!

Bolovi u leđima, kolenima i zglobovima mogu biti ozbiljan problem, pogotovo zbog vašeg svakodnevnog funkcionisanja i obaveza. Neko se susreće sa bolom zbog sportskih aktivnosti, neki zbog genetike, a neki zbog godina ili povreda. Ne možete čekati da se ova nelagodnost sama od sebe reši, već morate na vreme reagovati!

Better Nature krema je odličan izbor i pravo rešenje za vas! Namenjena je za sve one koji se bave sportom ili provode dosta vremena u sedećem položaju, a i za one koji se u određenim godinama ne osećaju baš čilo.

Better Nature krema je biljni, organski proizvod koji je kompletno osmišljen i proizveden u Australiji iz 100% prirodnih izvora. Sadrži preko 20 različitih biljnih sastojaka i 4 aktivna biljna sastojka koji čine 20% sadržaja kreme.

foto: Promo

Koristi se tako što se masažno utrljava na bolna mesta i u velikoj meri ublažava bolove i otoke:

u zglobovima, mišićima, vratu, kolenima,

bolove povezane sa osteoartritisom i artritisom, kod sportskih povreda.

Krema je blagih senzacija, produženog dejstva, pa mogu da je koriste i osobe sa osetljivom kožom. Prirodnog je mirisa i boje i ne masti odeću. Krema hidrira i neguje kožu.

Aktivni sastojci kreme uključuju : Kapsaicin, Arnica montanu, ulje Vintergreen, ulje Eukaliptusa, Kantarion i ulje Ruzmarina.

Poručite Better Nature kremu OVDE po ceni od 3.600 rsd ili pozovite 011/4420-502 svakog radnog dana!

foto: Promo