AKO SE PITATE KAKO SE PRAVILNO ČISTE UŠI: Pogledajte rešenje kako da bez rizika od povrede bubne opne to uradite!

Prestanite već jednom da čisitite uši običim štapićima, zaista nije dobro. Em što možete da se povrediti, em gurate prljavštinu unutra umesto da je izvlačite napolje. Time stvarate super pogodno tle za bakterije i viruse!

Pravilno čišćenje ušiju znači izvući s vremena na vreme cerumen bez guranja prljavštine unutar uveta i samim tim bez rizika da oštetite sebi sluh. Najlogičnije bi bilo da postoji spirala koja bi omogućila da se vosak zaista izvuče napolje. Zapravo postoji – Find Back čistač!

To nije običan štapić, to je specijalni štapić sa fleksibilnim SPIRALNIM nastavkom! Dok vi vrtite štapić, vosak se „kači“ za spiralu i izvlači se umesto da se gura unutra. Plastični graničnik obezbeđuje da ne možete da ga stavite u uho dublje nego što je to bezbedno, pa nema ni rizika od povreda.

Sada ga možete kupiti klikom OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 (i to sa čak 16 pomenutih nastavaka u pakovanju) po sniženoj ceni!

foto: Promo

Nastavci su fleksibilni i mekani. Nastavak posle svakog korišćenja treba oprati mlakom vodom, a posle izvesnog vremena treba ga zameniti novim. U pakovanju se dobija čak 16 spiralnih nastavaka, pa ga može koristiti cela jedna porordica (svako mora imati svoj nastavak). Pogodan je ne samo za odrasle, već i za decu.

Sada ga možete kupiti klikom OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 (i to sa čak 16 pomenutih nastavaka u pakovanju) po sniženoj ceni!

(Promo)