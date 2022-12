VAŠE RESPIRATORNO ZDRAVLJE ZASLUŽUJE NAJBOLJU ZAŠTITU: Evo kako da se odbranite od virusa i zagađenja vazduha!

Kako generalno kuburite sa respiratornim zdravljem kada krene hladnije vreme naviknuti ste da ćete na zimu biti blago zapušenog nosa i slinavi. Sve to ne bi bilo čudno, ali u poslednje vreme osećate da se to nekako pogoršava s vremena na vreme i počeli ste da pratite kada se simptomi pogoršavaju. Došli ste do zaključka da kada je jače zagađenje u vazduhu da baš tada vaš respiratorni sistem reaguje nalik na jaku prehladu. Tih dana kada vidite da je vazduh loš, pomozite sebi tako što ćete nabaviti adekvatnu zaštitu ne samo od toga nego i od virusa i bakterija koji vladaju u ovim prohladnim danima - ZELENA MASKA!

Zelena maska napravljena je tehnologijom brizganja plastike, od materijala LDPE (low – density polyethylen), koji je neškodljiv. U pitanju je materijal koji odlikuje manja zatezna čvrstoća i povećana rastegljivost, što odgovara upravo potrebi da maska meko prijanja na lice.

Sastoji se od tela i poklopca. Koristi filter koji se postavlja između tela maske i poklopca. Nakon 5 dana korišćenja zelene maske sa filterom , u Beogradu, on izgleda ovako:

Zapitajte se samo na šta nam liče pluća zbog udisanja ovakvog „vazduha“? Na nama je da preduzmemo sve moguće mere da očuvamo svoje zdravlje, kao i zdravlje naših najdražih.

Naručite Zelenu masku klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 po ceni od 402 rsd. Filteri se uzimaju odvojeno i možete ih naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 po ceni od 108 rsd za komplet od 3 filtera.

* Filteri se koriste do 100 sati, nakon čega ih je potrebno promeniti. Sterilizacija maske je moguća kraćim prokuvavanjem na temperaturi od 80 do 90 stepeni, ili brisanjem alkoholom. Garancija na masku traje tri godine, ali se ne priznaje ukoliko je maska fizički oštećena ili je tretirana sredstvima koja nisu predviđena za LDPE.

