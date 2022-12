ZAŠTO MENSTRUACIJA BOLI? Žene trpe GRČEVE i promene raspoloženja, a ne znaju iz kog razloga: Evo šta se dešava u njihovom telu!

Većina žena neposredno pre i tokom menstruacije trpi nesnosne bolove koji su posledica izbacivanja krvi iz tela, ali i hormonskog disbalansa do koga dolazi u tom periodu. Uprkos tome što mnoge dame prolaze kroz različiti niz simptoma takozvanog PMS-a, malo ko zna šta se tačno dešava i zašto do njih dolazi, a mi vam otkrivamo neke činjenice o tome.

Zašto menstruacija boli?

Menstrualni ciklus u proseku traje 28 dana, a u toku tog perioda dolazi do različitih promena kod žena. Većina dama prati svoje plodne dane, a ti dani podrazumevaju period kada jajna ćelija putuje do materice i čeka oplodnju. Materica se sa druge strane tokom prvog perioda menstrualnog ciklusa priprema za oplodnju. Ova primprema podrazumeva da se veći deo zida materice udebljava da bi jajna ćelija mogla da se ušuška u njega i razvije se u fetus.

foto: Shutterstock

Kada se jajna ćelija ne oplodi i ne stigne do materice, priprema koja se dešavala u našem telu propada i dolazi naša menstruacija. Udebljani zid počinje da se stanjuje i izlazi iz ženskog tela u obliku krvi. Osećaj bola koji većina dama oseća posledica je odvajanja delova tog udabljanja.

Hormoske promene do kojih dolazi u toku menstrualnog ciklusa

Žene imaju ženska polna hormona, estrogen i progesteron, dok u manjoj ili većoj količini mogu imati i muški polni horomon testosteron. Prve nedelje menstrualnog ciklusa, koja se računa od prvog dana menstruacije, hormon estrogen počinje da raste, što dovodi do promene. Žene počinju da se osećaju bolje, njihovo telo više nije naduveno, ne boli, a bubuljice se čiste.

U drugoj nedelji ovaj hormon doživljava svoj pik i tada se većina žena oseća moćno i pokretno i pune su samopouzdanja. Krajem druge ili početkom treće nedelje dešava se da jajna ćelija napušta jajnike i u tom periodu moguće je zatrudneti, a tada se često dešava i da je nivo testosterona veći, što u kombinaciji sa pikom estrogena dovodi za većom potrebom za vođenjem ljubavi i željom da se ostane u drugom stanju.

foto: Profimedia

Treća nedelje ostaje obeležena hormonskim disbalansom i nivo estrogena tada počinje da se smanjuje, dok počinje da raste nivo progesterona, koji svoj pik doživljava pred sam menstrualni ciklus, da bi se u četvrtoj nedelji smanjio i on, što dovodi do predmenstrualnog simptoma i tipičnih grčeva i bolova od kojih većina žena pati.

Menstrualni grčevi mogu da poremete fokus

Istraživači kažu da menstrualni grčevi pogađaju između 20 i 90 odsto adolescentkinja, a od ovog problema brojne dame pate i do 3 dana. Studije pokazuju da žene koje imaju menstrualne grčeve, imaju problema i sa koncentracijom i fokusom, te da im je otežano da rade. Baš iz tog razloga, u nekim zemljama, poput Španije, žene imaju mogućnost trodnevnog bolovanja kada im stigne menstruacija.

Menstrualni grčevi putuju

Većina ljudi menstrualni grčevi osećaju samo u predelu donjeg stomaka i krsta, no oni i te kako mogu i da "putuju". Hormonski disbalans koji osećamo dovodi do zadržavanja vode i oticanja različitih delova tela, poput nogu i ruku, što može dovesti do bola. Takođe oticanje grudi u ovom periodu jeste normalno, a kako njihova težina raste, raste i pritisak na kičmu, zbog čega često osećaju i bol u leđima. Dodatan problem je i činjenica da zbog nedostatka esencijalnih minerala tokom tog perioda - poput gvožđa, magnezijuma i kalijuma - telo često bude iscrpljeno, a mišići na to mogu da reaguju grčevima.

Menstruacije se pogoršavaju kada je hladno

Prema lekarima, žene se žale da im se menstruacija pogoršava tokom zime. Hladnoća takođe može uticati na dužinu ciklusa. Leti je ciklus kraći za 0,9 dana. Ipak, nije mnogo bolje ni kada je toplo. Preterano izlaganje visokim temperaturama tokom menstruacije, može da dovede do odliva, koji su izuzetno neprijatni.

foto: Shutter

Šta sve može da poremeti menstrualni ciklus?

Kao što smo već napomenuli, većini žena menstrualni ciklus traje oko 28 dana, međutim manjina zaista to može da prati svakog meseca. Koliko će trajati vaš mentrualni ciklus, odnosno da li će vam i koliko kasniti menstruacija zavisi od niza faktora poput:

stres

prehlada

konzumacija hormonskih kontraceptivnih sredstava

nagle promene temperature

promena godišnjih doba

dijeta

fizička aktivnost

seks

