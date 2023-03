OVU BILJKU ZOVU KRALJICOM, NARODNI LEKARI SE KUNU U NJU! Ima je u izobilju u prirodi, a travar otkrio NJENA FANTASTIČNA SVOJSTVA

Sa lepim vremenom počinje i cvetanje biljaka, a sa ovim i dobro poznata prolećna sezona alergija.

Istraživanja pokazuju da oko 25 odsto ukupne svetske populacije ima neku vrstu alergije.

Da li postoji prirodna terapija koja nam može pomoći, govorio je u emisiji "Puls Srbije" Marko Stevanović, travar.

Prvo što je potrebno je izbaciti sve toksine iz organizma, upozorava Stevanović.

- Čovek treba da uradi sve da do alergije ne dođe. Mora da se jede što više biljne hrane, a da se izbace svi rafinisani proizvodi, posebno slatkiši - rekao je.

On je otkrio koje biljke su delotvorne u suzbijanju alerigija u kombinaciji sa zdravom ishranom.

- Slatkiši negativno utiču na naš nervni sistem. List korena koprive vekovima se koristio protiv alergije. Ona je kraljica biljaka. Može pomoći list od crne ribizle i ren. Sve te biljke ublažavaju simptome alergije. Kada se u potpunosti očisti ceo organizam, onda bi alergije trebalo nestaju same. To se desilo meni, to se desilo ljudima koji su to meni pričali - kazao je.

Nakon čišćenja creva, telo se oslobađa ostalih toksina.

- Prvi postupak u čišćenju organizma je čišćenje creva. Ona su izuzetno bitna jer se u njima nagomilavaju toksini. Da se izbaci sva rafinisana hrana, sve mesne i mlečne prerađevine, potrebno je da budemo što više aktivni. Nije potrebna samo hrana nego i fizička aktivnost. Da se unosi dosta žitarica, jer one sadrže lecitin koji olakšava varenje. Voće, povrće, što više vode i tečnosti radi pravilnog funkcionisanja creva. Krušina to je jedna biljka koja se koristi u najbržem čišćenju creva kao i jabuka i sok od jabuke - rekao je.

Koren i list od koprive, maslačak, vidac, beli luk, kamilica, samo su neke od onih koje čoveku mogu pomoći tokom ovih perioda.

- Bokvica ona takođe može pomoći i sve biljke koje sam naveo mogu se konzumirati u vidu čaja, dok kopriva i ren mogu se konzumirati kao namirnice, odnosno da se jedu ušto većim količinama - rekao je pa dao uputstvo za čaj:

- Sad krenite da pijete čaj od koprive i to tri puta dnevno. Jedna supena kašika koprive, preko koje se prelije vrela prokuvala voda, zasladiti medom, ali nikako šećerom. Jesti ren u što većim količinama kao i beli luk. Bokvica može da se jede i da se pije kao čaj - ispričao je Stevanović.

