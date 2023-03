MediGroup imenovao Marijanu Vasilesku za novu generalnu direktorku

Pre preuzimanja pozicije generalne direktorke MediGroup sistema, Marijana Vasilesku obavljala je niz rukovodećih pozicija u okviru Sberbank sistema. Do prošle, 2022. godine je bila na čelu češkog ogranka Sberbanke, dok je od 2013. do 2021. godine bila članica i predsednica Izvršnog odbora Sberbanke u Srbiji. Poseduje bogato iskustvo u internacionalnom bankarskom sektoru, koje je pored pomenute Sberbanke sticala radeći za Home Credit Bank u Kazahstanu kao članica Izvršnog odbora, ali i u Royal Bank of Scotland u Rumuniji i u RBS u Moskvi.

Pre karijere u bankarskom sektoru Marijana je bila angažovana na rukovodećim funkcijama u različitim internacionalnim FMCG kompanijama u okviru Centralne i Istočne Evrope.

Vasilesku je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Bukureštu i završila master studije iz oblasti Biznisa i finansija na istom fakultetu, dok je EMBA stekla na Londonskoj poslovnoj školi (London Business School).