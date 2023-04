BILA JE POTPUNO ZDRAVA, A ONDA 14 MESECI NIJE MOGLA DA MOKRI: Lekari nisu imali pojma šta joj je, pa SLUČAJNO otkrili dijagnozu

Zdrav urinarni trakt je od vitalnog značaja za opšte zdravlje jer služi kao drenažni sistem koji pomaže u odlaganju otpada i viška tečnosti koji našem telu nisu potrebni. Dok se tegobe ne jave, niko od nas ne razmišlja koliko puta je išao u WC, ili koju količinu urina je tom prilikom ispustio.

Međutim, simptom koji je El Adams primetila bio je više nego znak za uzbunu, signal da nešto ozbiljno nije u redu sa njenim zdravljem. Ova tridesetogodišnjakinja iz Londona odjednom nije mogla da urinira bez obzira na to koliko je tečnosti unosila u organizam. Vrhunac je bio kada nije mokrila 14 meseci. Nakon nekoliko odlazaka u Hitnu i višestrukih poseta lekaru, Adams je konačno dijagnostikovano retko stanje koje se zove Faulerov sindrom.

Faulerov sindrom

Faulerov sindrom je retko stanje koje obično pogađa mlade žene u 20-im i 30-im godinama. Stanje se obično teško dijagnostikuje, a simptomi uključuju bolno ili otežano mokrenje, bol u leđima, iznad bešike, ali i nemogućnost mokrenja satima. Zadržavanje urina kod mladih žena nije uobičajeno, ono što je problem jeste sfinkter uretre (mišić koji zadržava urin) koji ne može da se opusti kako bi omogućio normalno mokrenje. Ne postoji neurološki poremećaj povezan sa ovim stanjem, ali je uočeno da otprilike polovina žena sa Faulerim sindromom ima policistične jajnike.

Nije delovalo ozbiljno

El je za medije otkrila da u početku uopšte nije primećivala da nešto nije u redu.

"Probudila sam se i jednostavno nisam mogla da idem u toalet, što mi se nikada ranije nije dešavalo", ispričala je za "MyLondon". "Mislila sam, ovo je stvarno čudno, ali dan je odmicao i pokušaa sam da ostavim problem po strani. Prošlo je još sat vremena i dalje ništa. Došla sam kući, pustila slavinu da teče voda da me podstakne... Dakle, nisam mogla da budem opuštenija. Probala sam sve, ali i dalje ništa."

Kako je dan odmicao, postajala je sve više uznemirena i otišla je u bolnicu Sent Tomas u Londonu, gde su joj rekli da ima 800 ml u bešici. Obično, mokraćna bešika može da zadrži do 500 ml urina kod žena i 700 ml kod muškaraca, napominju stručnjaci Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH).

Kateter pod hitno

Kada je otkriveno da Adamsova ima toliko urina u bešici, lekari su joj uveli kateter, odnosno cev koja se ubacuje u bešiku i odvodi urin. Nakon četiri sata u bolnici, doktori su rekli Adamsovoj da mogu ili da izvade kateter i vide da li može sama da urinira, ili da ode kući i vrati se u bolnicu za tri nedelje. "Izvukli su ga, a ja i dalje nisam mogla da idem u toalet. Medicinska sestra me je naučila da samoj sebi stavljam kateter. Lekari su mi rekli da je 'ovo sada moj život' i da će sledeći pregled biti za tri meseca."

Medicinska sestra koja je pomagala El shvatila je da se nešto ozbiljno dešava i pozvala je tim lekara kako bi dobila drugo mišljenje, međutim, stručnjaci nisu ozbiljno shvatili njeno stanje. "Rekli su mi da sam previše popila, ali ja jedva da sam unela tečnost u organizam", kaže El i dodaje da su sve pripisali njenoj preteranoj osetljivosti, kao i da će sve biti u redu za nekoliko nedelja.

14 meseci nije urinirala samostalno

Adamsova 14 meseci nije odlazila na kliniku, sama je sebi uvodila katetere, ali bez "cevčica" nije mogla samostalno da mokri. U bolnicu se vratila kada je imala problema sa kateterom. Bukvalno zbog tako banalnog problema, praktično "gluposti", desilo se da ponovo "pročešljaju" njen slučaj i konačno joj daju dijagnozu.

"Rečeno mi je kako verovatno patim od Faulerovog sindroma. Izneli su mi opcije za lečenje, a kojih je bilo minimalno - probali smo lekove, ali jednostavno nije bilo razlike", rekla je ona.

Tretman stimulacije sakralnog nerva

Adamsovoj je rečeno da joj je "jedina opcija" da prođe kroz stimulaciju sakralnih nerava (SNS), "terapiju koja se bavi problemom komunikacije između bešike i creva i mozga koji može da izazove simptome". Jedinstvo bešike i creva. U januaru 2023. Adamsova je prošla proceduru za SNS, nakon čega je rekla: "To ne menja život, ali može da pomogne. Mnogo manje koristim kateter, oko 50% manje. To mi je olakšalo život, nakon dve godine pakla, to je sve što mogu da tražim od života", kaže El i optimistično dodaje:

"Sada mi je dobro, ide... Ja sam bolja od bolesti, jača sam od Faulerovog sindroma", ističe El.

(Kurir.rs/ Mondo)

Bonus video:

00:31 KARDIO-RENALNI SINDROM I NJEGOVE POTEŠKOĆE! Udruženje pacijenta u borbi protiv opake bolesti: Ivani prikupljen novac za Belorusiju