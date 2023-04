MOJA KOŽA I OČI NE PODNOSE SUNCE: Ova devojka boluje od RETKOG poremećaja, evo kako se nosi sa BEZOBRAZNIM komentarima (VIDEO)

Kajla Ladlou iz Vašingtona rođena je sa retkom bolešću koja se zove okulokutani albinizam. Zbog ovakvog stanja ova devojka ima izuzetno bledu kožu, ljubičaste oči i belu kosu. Zvanično je slepa osoba, a zbog svoje bolesti ne može da vozi i primorana je da izbegava direktnu sunčevu svetlost.

Često dobija neprimerene komentare na račun izgleda na mrežama, ali je vremenom naučila da se nosi sa njima.

"Dobila sam nekoliko negativnih komentara od ljudi koji kažu da se previše izdvajam ili da sam previše svetla za njihove oči kada stojim na suncu, što mislim da je urnebesno“, rekla je Kajla.

"Jedine reakcije koje dobijam koje me pomalo iritiraju je kada mi ljudi kažu da lažem, bilo da se radi o mojoj kosi, očima, stanju ili etničkoj pripadnosti."

Kako kaže, najviše komentara dobija na TikToku.

"Ljudi imaju toliko pitanja, ali volim da odgovaram na njih. Postoji nekoliko negativnih komentara ili ljudi koji mi jednostavno neće verovati, ili će ismevati moj izgled, ali na internetu će uvek biti tih ljudi, tako da me to ne muči previše."

Objasnila je i to da je njen životni cilj da drugim ljudima približi stanje albinizma.

"Mi smo naizgled tako „drugačiji“ od svih ostalih, kao da smo druga vrsta."

Kajla je rođena sa retkom pigmentacijom koja pogađa jednu od 20 000 ljudi na svetu. Uprkos tome što je jedinstvena, Kajla ima veliku podršku svoje majke i školskih nastavnika.

"Imala sam toliko iskustva i razvila toliko kvaliteta koje ne bih imala da ne moram da se borim sa efektima koje to izaziva. Čak i od malih nogu, to mi nikada nije smetalo." izjavila je ona.

"Mama me je učila o mom stanju, naučila me da je u redu da što sam ovakva i naučila me da treba da to prihvatim i pomognem drugima da ga razumeju. Dakle, to je ono što sam izabrala da uradim."

Kajla želi da ljude bolje upozna sa albinizmom i širi pozitivnu sliku o ljudima koji boluju od ove retke bolesti.

Svojim pozitivnim načinom razmišljanja uspela je da savlada prepreke u životu na koje je nailazila zbog svog specifičnog zdravstvenog stanja.

Kajla je dodala: „Ne mogu da vozim pa moram da se oslonim na svoje prijatelje, ali im plaćam benzin. Takođe se zaista borim da izlazim na sunce. Moja koža i oči ne podnose to najbolje. Zbog nedostatka pigmentacije, svetlost mi je toliko jaka da ne mogu ni da otvorim oči kada izađem napolje, a što se tiče moje kože, veoma sam podložna raku kože pa moram da budem oprezna."

Albinizam može biti zaista velika borba za mnoge ljude, jer su u brojnim zemljama posmatra na različit način. U nekim afričkim zemljama ljudi sa albinizmom se još uvek love zbog delova tela za koje se kaže da su magični.

(Kurir.rs/ Naj žena)

