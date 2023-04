ORALNO ZADOVOLJAVANJE GLAVNI UZROK RAKA GRLA? Doktorka tvrdi: Posebno su ugroženi oni koji imaju više od OVOLIKO partnera u životu

SAD i Velika Britanija pate od "epidemije" raka grla - a stručnjaci ukazuju na to da je oralni seks mogući krivac.

Dr Hišam Mehana, sa britanskog univerziteta u Birmingemu, rekao je da je 70 odsto slučajeva raka grla uzrokovano humanim papiloma virusom (HPV), inače bezopasnim virusom koji se prenosi seksualnim putem i koji je povezan sa više oblika raka.

foto: Shutterstock

Dr Mehana je rekao da ljudi sa više partnera za oralni seks imaju do devet puta povećan rizik od raka grla. Postoji vakcina protiv HPV-a, ali ju je primilo samo 54 procenta Amerikanaca — daleko ispod cifre od 80 procenata za koju se veruje da predstavlja prag bezbednosti stanovništva. Dr Mehana je u "The Conversation" napisao:

- Tokom protekle dve decenije, došlo je do brzog porasta raka grla na zapadu, do te mere da su to neki nazvali epidemijom. Ovo je bilo zbog velikog porasta specifične vrste raka grla zvanog orofaringealni rak.

Rak orofarinksa je najčešći tip raka grla. Pojavljuje se u krajnicima i zadnjem delu grla. Lekari smatraju da je HPV infekcija najveći faktor rizika za razvoj bolesti. Dr Mehanna je nastavila:

- HPV se prenosi seksualno. Za rak orofarinksa, glavni faktor rizika je broj doživotnih seksualnih partnera, posebno oralni seks. Oni koji imaju šest ili više partnera u oralnom seksu tokom života imaju 8,5 puta veću šansu da razviju rak orofarinksa od onih koji ne praktikuju oralni seks.

foto: Shutterstock

Više od 50.000 slučajeva oralnog ili orofaringealnog karcinoma dijagnostikuje se u SAD svake godine, što uzrokuje više od 10.000 smrtnih slučajeva godišnje. Broj slučajeva raste, međutim, do 1,3 odsto godišnje kod žena i 2,8 odsto kod muškaraca, prema Američkom društvu za rak. Lekari su otkrili da je oralni seks najveći faktor rizika za njih - nadmašuje pušenje, konzumaciju alkohola i nezdravu ishranu. To je zato što ovaj akt može dovesti do HPV infekcije u zadnjem delu grla ili blizu krajnika. Ove infekcije u većini slučajeva prolaze same od sebe, ali ponekad mogu postojati i izazvati rak. Naučnici sa NIU Langone procenjuju da je čak 70 odsto slučajeva raka grla uzrokovano HPV infekcijama. U Velikoj Britaniji, karcinom glave i vrata zajedno je odgovoran za više od 12.000 slučajeva i 4.000 smrtnih slučajeva godišnje.

HPV je uobičajen virus koji se širi vaginalnim, analnim i oralnim seksom sa nekim ko je već zaražen. Postoji vakcina za HPV. Efikasna je u više od 80 procenata i dostupna je u velikom delu razvijenog sveta. To je vakcina sa dve doze za decu između 11 i 12 godina. Injekcijske vakcine dolaze u razmaku od 12 meseci. Za ljude koji su propustili taj prozor, injekcija sa tri doze dostupna je osobama od 15 do 26 godina.

foto: Profimedia

Snimak je bio dostupan samo ženama u SAD do 2020. godine, kada je kvalifikovanost proširena i na muškarce. To dolazi nakon što je anketa pokazala da je sve manje Amerikanaca svesno da HPV može izazvati rak grlića materice. Jedna od najčešćih polno prenosivih bolesti u svetu, rezultati istraživanja pokazali su da je procenat ljudi koji su svesni da to može izazvati rak pao za sedam odsto od 2014. Dr Erik Boakje, pomoćnik naučnika u Zdravstvenom centru Henri Ford u Detroitu, u Mičigenu, koji je vodio istraživanje, rekao je:

- Preko 90 procenata karcinoma povezanih sa HPV-om može se sprečiti HPV vakcinom, ali je prihvatanje vakcine i dalje neoptimalno. S obzirom na veze između svesti o raku povezanom sa HPV-om i prihvatanja HPV vakcine, važno je da povećamo svest stanovništva o ovoj vezi, jer ona može pomoći u povećanju prihvatanja vakcine. Istraživanje je pokazalo visok stepen poverenja javnosti u informacije o HPV-u kada su dobijene od zdravstvenih radnika.

