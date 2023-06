REŠITE SE ĆELAVOSTI U VATANMED-U: AKCIJA - Transplantacija kose 1090e! Vratite izgubljenu kosu u samo jednom danu!

foto: Promo

Primetili ste da vam kosa ubrzano opada ili da je na nekim mestima skroz izgubljena? Gubitak kose vremenom može dovesti do potpune ćelavosti, što može biti jako frustrirajuće. Ćelavost nije samo estetski problem, već može uticati na naše samopouzdanje i odraziti se na kvalitet života. Ali, ne morate očajavati! Zahvaljujući svetski popularnom zahvatu transplantacije kose na milione muškaraca i žena širom sveta sada ponovo uživa u svojim omiljenim frizurama, gustoj i jakoj kosi. Transplantacija kose je jedino sigurno rešenje za problem ćelavosti, koje vam može pomoći da vratite trajno svoju kosu! VatanMed, najpoznatija turska grupacija u oblasti transplantacije kose, brade, brkova i obrva pripremila je za vas SPECIJALNU AKCIJU - TRANSPLANTACIJA KOSE SAMO 1090e za sve one koji do 15. juna popune kontakt formu na veb sajtu klikom OVDE a termin za zahvat zakažu najkasnije do 30. jula ove godine.

VatanMed posluje već 17 godina u 24 zemlje sveta, uključujući Srbiju. Preko 50.000 zadovoljnih pacijenata je svoj problem sa ćelavošću upravo rešilo u VatanMed-u. U VatanMed-u se uvek radi maksimalan broj graftova po istoj ceni, a kompanija svoje rezultate garantuje pisanim sertifikatom.

Transplantacija kose je revolucionarni zahvat koji vam omogućava da povratite gustu i zdravu kosu u samo jednom danu. Zahvat se izvodi pomoću najmodernije tehnologije Sapphire FUE koja omogućava presađivanje sopstvenih folikula dlake na područja koja su proređena ili ćelava. Uzimajući folikule sa donorske regije, stručni tim doktora pažljivo ih presađuje na područja koja zahtevaju dodatni rast i gustinu kose. Ovaj proces se izvodi uz minimalnu nelagodnost za pacijenta, uz lokalnu anesteziju, minimalno je invazivan, bez nuspojava i ne ostavlja ožiljke.

Zašto da se odlučite za transplantaciju kose:

- Trajni rezultat: Jednom kada su presađeni folikuli kose, oni ostaju trajno na svom mestu. To znači da ćete uživati u prirodnoj i gustoj kosi dugi niz godina.

- Prirodan izgled: Transplantacija kose pruža potpuno prirodan izgled. Vaša nova kosa će se ponašati, izgledati i rasti baš kao i prirodna kosa.

- Samopouzdanje: Gubitak kose može negativno uticati na samopouzdanje. Povratkom guste kose, osećaćete se mlađe, lepše i samouverenije.

- Niska stopa komplikacija: Sa napretkom tehnologije i stručnim timom doktora, transplantacija kose je postala rutinski postupak sa minimalnim rizicima i visokom stopom uspešnosti.

- Prilagođeno rešenje: Svaki pacijent je jedinstven i ima posebne potrebe. Transplantacija kose se prilagođava vašim specifičnim zahtevima i željama, kako bi rezultat bio savršeno uklopljen u vaš izgled.

Opadanje kose može biti izvor velike frustracije i nezadovoljstva, zato, nemojte čekati da potpuno izgubite kosu! Popune kontakt formu na veb sajtu klikom OVDE a naše ljubazno osoblje će vas kontaktirati radi konsultacija.

Sve informacije o zahvatu i VatanMed-u, kao i magične promene u izgledu pacijenata, možete pronaći na zvaničnom veb sajtu vatanmed.rs, Facebook stranici ili Instagram profilu. Za dodatne informacije budite slobodni da kontaktirate osoblje VatanMed-a putem poziva, Viber-a ili What’s App-a: +381 65 8545 405.

