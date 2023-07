U RADNJAMA U SRBIJI PRODAJE SE BRAON TOALET-PAPIR: Ovo je prava istina od čega je napravljen

Na policama prodavnica i supermarketa širom Srbije na onim mestima u radnji gde dolazimo po toalet-papir, već neko vreme može se videti sasvim drugačija boja papira od onih na koje smo navikli. Reč je o braon toaletnim papirima, koji mnoge zbunjuju jer podsećaju na one reciklirane, koje danas već svi izbegavaju.

Raspitali smo se na nekoliko mesta gde su nam radnici otkrili da je taj braon papir za koji se ljudi masovno opredeljuju zapravo napravljen od 100 odsto celuloze, papir bezbedan za upotrebu, bez dodatih hemikalija koje bi mu promenile sastav.

Da bi stigao do prodavnica, braon papir prolazi stroge kontrole, a kod nas se potrošači najviše opredeljuju za Perfeks nebeljeni papir i ubrus, pošto oni zadovaljavaju sve uslove koji ih čine bezbednim za upotrebu.

Nebeljeni papir sa polica u Srbiji je braon boje, ali u njega nije dodat miris, nikakva boja niti sadrži alergene, koji se mogu naći u jeftinim recikliranim toalet-papirima, koji samo prividno imaju sličnu boju drveta. Ta boja je kod recikliranih papira dobijena veštački, dok je na nebeljenim papirima (koji su preporučljivi) boja braon jer je to boja celuloze, a i na njima je istaknuto da su sto odsto napravljeni upravo od tog sastojka.

Ono što je važno jeste da ovakvi nebeljeni papiri ne sadrže BPA, dakle oni su BPA Free, a nemaju u sebi ni BPS, odnosno Bisfenol-S, jer ove hemikalije mogu biti potencijalno toksične. I BPA I BPS oponašaju hormone koji se koriste u nekim plastičnim masama i zaptivačima, ali ne samo tu.

Na primer, BPA je pronađen u mastilu na novinama i računima, a pošto se u procesu reciklaže papira koriste i te hartije, onda se serija hemikalija dodaje kako bi bile otklonjene nečistoće s već korišćenih papira.

Baš zato, za razliku od recikliranog papira, u čijem nastanku najčešće učestvuje velika količina razne hemije, i koji je grub na dodir, nebeljeni papir je sasvim nežan, mekan, sadrži vlakna prirodnog porekla, koja su najveći prijatelj koži.

Taj braon papir, za razliku od belog na koji smo svi navikli, prirodnog je sastava. U procesu njegove proizvodnje nisu dodavane hemikalije kakve se inače koriste da bi papir dobio belu boju. Hlor i ostali izbeljivači su veliki zagađivači životne sredine, ali predstavljaju i ozbiljnu opasnost jer mogu izazvati iritaciju kože. Proizvođači širom sveta su krenuli u odbacivanje hlora, ali neki ga i dalje koriste, zato je vrlo bitno da pogledate deklaraciju na papiru koji kupujete i koristite svakodnevno.

U procesu proizvodnje nebeljenog papira, braon papira od celuloze, nije dodavan parfem niti bilo koja misteriozna mešavina sastojaka koji čine da on dobije veštački miris, jer sve to u kombinaciji sa izbeljivanjem može dovesti do toksične reakcije. Mirisni papiri, pa još kad su u raznim bojama, rizični su po naše zdravlje i našu sredinu, što nije slučaj sa braon nebeljenim, mekanim toalet-papirom.

Takođe, u nebeljenom toalet-papiru nema formaldehida, koji se najčešće dodaje tradicionalnom belom toalet-papiru kako bi se pojačala odnosno povećala apsorpcija.

Braon papir od 100 odsto celuloze je prosto prirodno ima veliku moć upijanja i najbolji je izbor za sve uzraste. Na pakovanjima ovog toalet papira je istaknuto da su napravljeni od 100% nebeljene celuloze, i braon su boje pa ih možete lako prepoznati prilikom naredne kupovine.

