Problemi sa kičmom odavno su prestali da budu rezervisani isključivo za stariju populaciju. Danas se sve mlađi ljudi, već u svojim dvadesetim godinama, suočavaju sa neprijatnim probadanjem, ukočenošću i osećajem krutosti u donjem delu leđa. Najveća zabluda u takvim trenucima jeste ignorisanje simptoma i pokušaj da se bol „preleži“ na nogama, što često vodi ka hroničnim oštećenjima.

Pogubna kombinacija pokreta "BLT"

Medicinski stručnjaci izdvajaju jedan specifičan niz pokreta koji predstavlja najveći rizik za zdravlje diskova. Neurohirurg Artur Dženkins ovo naziva "BLT" pokretom - što je skraćenica za istovremeno savijanje, podizanje tereta i rotaciju trupa.

"Svaki od tih pokreta povećava pritisak u prostoru između diskova, ali kada se sva tri spoje odjednom, tada je rizik najveći," objasnio je Dženkins.

Ovaj scenario je uobičajen u svakodnevici: prilikom vađenja teških torbi iz automobila, pomeranja dečjeg sedišta ili naglog podizanja predmeta sa poda dok smo telom okrenuti u stranu. Doktor upozorava da neočekivana težina predmeta u kombinaciji sa ovim pokretima stvara ogroman pritisak koji kičma teško može da izdrži.

Opasnost od diskus hernije

Kada pritisak postane prevelik, može doći do pomeranja ili pucanja diska, što je poznato kao diskus hernija. Tada oštećeni disk vrši pritisak na okolne nerve, izazivajući oštar bol, trnjenje ekstremiteta ili potpunu ukočenost. Prema rečima doktora Dženkinsa, mnogi ljudi godinama funkcionišu sa već postojećim oštećenjima, a da toga postanu svesni tek kada nastupi ozbiljna kriza.

Kako pravilno podizati teret

Da bi se izbegle povrede, ortopedi savetuju promenu načina na koji koristimo telo. Osnovno pravilo je da se uvek okrenemo direktno ka predmetu koji podižemo, kako bismo izbegli uvrtanje kičme. Teret treba držati što bliže grudima, a napor bi trebalo da iznesu noge, a ne leđa.

"Ako podižete nešto teško, aktivirajte mišiće stomaka i držite teret blizu tela. Noge treba da rade najveći deo posla, a ne kičma," naglasila je ortopedski hirurg Meredit Vorner.

Mit o mirovanju

Za dugoročnu stabilnost kičme ključni su jaki mišići stomaka i kukova, koji deluju kao prirodni mider. Redovno vežbanje ovih grupa mišića dramatično smanjuje učestalost bolnih epizoda. Takođe, moderna medicina odbacuje ideju da je strogo ležanje rešenje za bolna leđa. Naprotiv, predugo mirovanje može usporiti oporavak, dok lagana šetnja, joga i ciljane vežbe stabilizacije daju mnogo bolje rezultate.

Doktorka Vorner napominje da bol u leđima treba posmatrati kao stanje koje zahteva stalnu brigu, a ne kao izolovanu povredu. Ipak, ukoliko se bol spušta niz noge ili je praćen slabošću mišića, neophodno je hitno potražiti savet lekara.

