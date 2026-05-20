Svi žele da budu uspešni, ali većina ljudi se smatra tek delimično ili umereno uspešnim. Uobičajeni put do uspeha obično uključuje dobre ocene i dobro plaćen posao, što se često povezuje s tradicionalno inteligentnim osobama. Međutim, jedan supermodel tvrdi da je ključ uspeha zapravo u tome da budete "glupi", iako ta tvrdnja nije tako jednostavna kao što zvuči.

Teorija koja je postala viralna

Supermodel MJ Grej na TikToku je 2024. objavila video koji je ponovo postao viralan, a u kom je iznela teoriju da "glupi ljudi imaju veće šanse za uspeh od pametnih". Iako se na prvu čini kao provokacija, njena poenta postaje jasnija kad se shvati šta u ovom kontekstu znači biti "glup".

Grej, koja za sebe kaže da je inteligentna osoba sklona preteranoj analizi, smatra da ljudi koji manje analiziraju često "dalje doguraju u životu" upravo zato što nisu svesni svih prepreka koje bi mogle da im se nađu na putu.

Strah koči pametne, a "glupe" tera na akciju

Svoju teoriju razradila je objašnjavajući kako pametni i "glupi" ljudi različito reaguju na strah. Pojedinci s, uslovno rečeno, nižim nivoom inteligencije skloniji su da slede uputstva i idu utabanim stazama kada osete strah. S druge strane, inteligentniji ljudi izbegavaće da načine prvi korak jer su navikli da "analiziraju nešto do iznemoglosti" čim se pojavi strah.

Grej je naglasila važnost preduzimanja "nesavršenih koraka" jer nas upravo oni pokreću napred. "Ja sam tip osobe koja o svemu previše razmišlja", rekla je. "Moram da budem sigurna da sam promislila o svemu što bi moglo da pođe po zlu, o svemu što bi moglo da pođe dobro, o svakom koraku, sve mora da bude isplanirano, a to me sprečava u delovanju."

"Bojim se da ispadnem glupa, bojim se da pogrešim"

Drugim rečima, duboko razmišljanje može da ometa uspeh jer čoveka sprečava da išta preduzme. Njen savet nije se odnosio na ljude koji su imali loše ocene u školi, nego na one koji su dovoljno hrabri da preuzmu rizik uprkos svojim brigama.

"Bojim se da ispadnem glupa, bojim se da pogrešim", otkrila je. "Takav strah koji dolazi kroz analizu na kraju vas parališe i koči, iako ste možda inteligentni upravo zbog te sposobnosti."

Tvrdi je da većina uspešnih ljudi koje je upoznala nisu nužno bili ni pametni ni glupi u klasičnom smislu, nego ljudi od akcije s nepokolebljivom verom u sebe. "Do uspeha se ne dolazi razmišljanjem", insistirala je. "Do uspeha se dolazi osećajem."

Struka se slaže: akcija je protivotrov

Iako inteligentan i analitičan um ima svoje prednosti, jaka intuicija i samopouzdanje mogu daleko da vas odvedu. Mnogi ljudi koji previše razmišljaju ujedno su i vrlo inteligentni, ali njihov preaktivan um može da im stoji na putu do uspeha, objasnila je psihološkinja dr Džesami Hiberd.

"Ja to nazivam problemom koji se maskira u rešenje", rekla je. "Kada previše razmišljamo, proživljavamo upravo ono zbog čega smo zabrinuti ili što pokušavamo da izbegnemo, ili ponovo proživljavamo prošlu bol zbog koje smo se osećali užasno."

Dr Hiberd smatra da je najbolji način za prevladavanje preteranog razmišljanja osvestiti te misli, preispitati ih i podsetiti se na stvarnost. To pomaže u preduzimanju ključnog koraka. "Delovanje je protivotrov za preterano razmišljanje", poručila je.

Mnogi misle da uspeh proizlazi iz osećaja sigurnosti, ali to nije istina. Svako oseća strah. Ako odlučite da verujete procesu bez potrebe da sve unapred znate, poštedećete se teskobe. Kao što je Grej rekla: "Sve dok svoje dane ispunjavate delovanjem, bićete uspešni."

(Kurir.rs/ Index.hr)

