Amira Evans iz Bristola godinama je slušala komentare na račun svoje visine. Sa 201 centimetrom još u školi je odskakala od vršnjaka, a dečaci su je, kako tvrdi, često zadirkivali jer je bila viša od mnogih od njih.

Danas, međutim, upravo ono zbog čega se nekada osećala nesigurno postalo je njen najveći adut. Amira ima 26 godina, prati je više od milion ljudi na Instagramu, a zahvaljujući neobičnoj visini izgradila je karijeru na internetu i od nje, prema pisanju stranih medija, zaradila hiljade.

Od nesigurnosti do posla koji joj je promenio život

Amira je ranije otvoreno govorila da se dugo nije osećala prijatno u svom telu. Visina joj je u mladosti delovala kao teret, a ne kao prednost. Ipak, sve se promenilo kada je počela da radi kao model i kreatorka sadržaja za odrasle na internetu.

Kako je ispričala, tek tada je shvatila da se upravo njena pojava izdvaja iz mase. Muškarci su, kaže, počeli da joj se javljaju baš zbog visine, dugih nogu i snažnog utiska koji ostavlja. Amira danas svoj izgled ne doživljava kao manu, već kao nešto što ju je izdvojilo i dalo joj samopouzdanje.

U ranijim izjavama priznala je i da joj je zarada bila najbolji odgovor onima koji su je nekada ismevali. Umesto da je komentari iz detinjstva slome, uspela je da od osobine zbog koje je trpela neprijatnosti napravi prepoznatljivost.

Muškarci se, kaže, uplaše kada je upoznaju

Iako je danas sigurnija u sebe nego ikada, Amira priznaje da joj ljubavni život nije jednostavan. Tvrdi da mnogi muškarci u početku pokažu interesovanje, ali se promene kada je vide uživo.

Prema njenim rečima, često pretpostavljaju da nisu „dovoljni” za ženu njene visine ili da će ih ona odbiti samo zato što su niži. Amira, međutim, kaže da je istina potpuno drugačija.

- Mislim da se muškarci uplaše moje visine i ukupne pojave. Mnogi su mnogo niži od mene, a možda su ranije imali loše iskustvo kada su prišli visokoj ženi, pa ih to obeshrabri. Pretpostavljaju da ću biti neprijatna prema njima - rekla je Amira.

Njeno pravilo za zabavljanje iznenadilo je mnoge

I dok bi mnogi očekivali da žena visoka više od dva metra traži jednako visokog partnera, Amira kaže da je njen tip muškarca potpuno drugačiji. Ona tvrdi da najviše voli niže, povučenije i stidljivije muškarce.

Kako objašnjava, niži muškarci su, prema njenom iskustvu, pažljiviji, verniji i velikodušniji od onih koji se uklapaju u stereotip „alfa” muškarca.

- Volim niže muškarce, jer su uglavnom ljubazniji, džentlmeni su i darežljiviji - poručila je ona.

