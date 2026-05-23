Kevin O'Liri, zvezda emisije "Shark Tank", multimiloner i bivši kolega Stiva Džobsa, smatra da je razvod jedna od najgorih finansijskih odluka koje čovek može da donese. Iako se proslavio ulaganjima, a ne ljubavnim savetima, O'Liri tvrdi da kraj braka može ozbiljno da nagrize bogatstvo koje se gradilo ceo život.

Njegov stav proizlazi i iz ličnog iskustva. Od 1990. godine u braku je s marketinškom menadžerkom Lindom O'Liri. Tokom više od tri decenije zajedničkog života dobili su dvoje dece i zajedno pokrenuli nekoliko poslovnih projekata, među kojima je i vinarija O'Leary Wines, u kojoj Linda radi kao potpredsednica marketinga.

Kevin O’Liri Foto: CQ-Roll Call / ddp USA / Profimedia

Finansijski udarac razvoda

Gostujući u podkastu "The Diary of a CEO", 71-godišnji O'Liri detaljno je objasnio svoju računicu. "Ako ste sa suprugom ili suprugom srećni 51 odsto dana, ostanite s njima", rekao je.

"Svaki put kad se razvedete, plaćate suprugu ili supruga od koga se rastajete, a državi dajete trećinu kroz porez na kapitalnu dobit i likvidaciju imovine, jer ponekad svu imovinu ne možete da podelite ako je prethodno ne unovčite", upozorio je.

"To je najgluplje što možete da uradite. Ceo život ste stvarali tu ušteđevinu", nastavio je. "Razmislite malo o tome, jer tako možete da izbrišete i do dve trećine svog bogatstva. Bolje vam je da vam se ta druga osoba zaista jako sviđa."

O'Liri je izneo i prilično oštro zapažanje o problemima u vezama. "Iskreno, ponekad se ne razvodite od druge osobe. Problem ste vi. Vi ste problem i verovatno ne bi trebalo da ulazite u novu ekonomsku zajednicu. Verovatno bi samo trebalo da izlazite na sastanke do kraja života, jer je to glupo", rekao je.

Štednja od samog početka

O'Larijeva sklonost finansijskoj opreznosti u vezama vidljiva je još od početka njegovog braka. On i Linda imali su skromno venčanje kod kuće, čime su, kako tvrdi, uštedeli "bogatstvo".

Kevin O’Liri Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

"Rekao sam supruzi: 'Zašto bismo se zaduživali? Pozovimo prijatelje, kupimo nekoliko gajbi piva i naručiću picu'", ispričao je za CNBC 2018. godine.

"Uštedeli smo bogatstvo. Taj novac sam mogao da uložim u svoju kompaniju kako bih počeo da je razvijam", objasnio je. Upravo je to i uradio. Četiri godine pre venčanja osnovao je softversku kompaniju SoftKey Products, koju je 1999. prodao Mattelu za milijarde dolara.

