Čizkejk je već godinama jedan od popularnijih kolača kako u svetu, tako i kod nas. Može se praviti od raznih sastojaka, mi vam donosimo recept za pravu prolećnu poslasticu. Evo kako da pripremite ovaj dezert sa malinama i belom čokoladom.

Sastojci:

Mleveni keks pomešajte sa rastopljenim maslacem, pa u kalupu prečnika 26 cm formirajte koru. Stavite u frižider da se stegne, a za to vreme pripremite fil. Krem sir pomešajte sa šećerom u prahu. Slatku pavlaku umutite da dobijete čvrst šlag, pa je pomešajte sa krem sirom. Čokoladu otopite na pari, želatin razmutite po uputstvu, pa sve sjedinite. Za sos od maline voće prokuvaje sa vodom i šećerom, a kada krene da vri maknite sa ringle i usitnite štapnim mikerom da dobijete kašu. Dodajte razmućeni želatin i sve pomešajte. Izvadite kalup iz frižidera i polovinu belog fila rasporedite preko nje, a potom premažite sosom od maline. Preostalu smesu od sira premažite odozgo. Za glazuru slatku pavlaku zagrevajte do vrenja, a potom u nju dodajte belu čokoladu i mešajte dok se skroz se rastopi. Prelijte u kalup preko čizkejka. Stavite kolač u frižider na minimum tri sata pre služenja, a najbolje bi bilo da odstoji preko noći.