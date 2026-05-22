Nakon što je, pomoću injekcija za mršavljenje, izgubila čak 63 kilograma i povratila poljuljano samopouzdanje, Natali Strendž (37) odlučila je da se razvede od svog supruga. Kada ga je prvi put upoznala verovala je da je on čovek sa kojim će dočekati starost. Međutim, nakon drastične promene fizičkog izgleda, ona je ponovo na tržištu ljubavi.

Put od zavisnosti od hrane do nove figure

Natali, koja dolazi iz Norviča, smatra lek "Munjaro" svojim spasenjem koje joj je omogućilo da vrati život u svoje ruke. Kao majka troje dece i domaćica, ona se vremenom pretvorila u "senku" osobe koja je nekada bila. Utehu je pronalazila u hrani, trošeći oko 289 evra mesečno na brzu hranu, što je dovelo do toga da dostigne težinu od 120 kilograma i nosi konfekcijski broj 50.

Natali Strendž smršala 63 kg pa ostavila muža Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Izgubila sam osećaj sopstvene vrednosti i činilo mi se da više nemam nikakvu svrhu. Nakon porođaja, samopouzdanje mi je nestalo i samo sam se prepustila struji. Svaki dan je bio monoton i dosadan. Izgubila sam predstavu o tome ko sam zapravo. Nije pomoglo ni to što se ugasila iskra između mene i supruga, a intimni odnosi su postali prava retkost."

U martu 2024. godine, odlučila je da isproba lekove za mršavljenje. Rezultat je bio neverovatan - smršala je 63 kilograma i sada nosi konfekcijsku veličinu 38 (UK 10).

Kraj braka dugog skoro dve decenije

Gubitak kilograma doneo je i bolna saznanja. Uprkos pokušajima sa bračnom terapijom, Natali je shvatila da njena veza, koja je trajala 18 godina, više ne funkcioniše.

"Uvek sam ulazila u brak sa mišlju da ću sa tom osobom biti zauvek. Za mene razvod nije bio opcija. Zato postoji taj osećaj da sam doživela neuspeh. Ponekad sumnjam u svoju odluku, pitajući se da li sam uništila živote svojoj deci - iako oni uživaju u tome što sada imaju dva Božića i dva odmora. Ipak, kad god provedemo vreme zajedno, shvatim da razvod uopšte nije bila ishitrena odluka."

Povratak u svet izlazaka i novi početak

Iako je proces razvoda još uvek u toku, to nije sprečilo Natali da krene dalje. Instalirala je aplikacije za upoznavanje, iako je u početku bila skeptična.

"Imala sam veoma niska očekivanja da će iko biti zainteresovan za samohranu majku troje dece. Ali, bez lažne skromnosti, bila sam preplavljena porukama muškaraca koji su želeli da razgovaraju sa mnom. To mi je otvorilo oči i neverovatno podiglo ego. Izašla sam sa prijateljicama za rođendan i, recimo samo, da se od te večeri uvek ponašam kao slobodna žena."

Natali ističe da se oseća sjajno i ponosno što je skupila snage da ode iz odnosa koji je više nije ispunjavao.

"Ponovo sam pronašla sebe i onaj osećaj za avanturu za kojim sam žudela. Injekcije su mi promenile život. Bez njih nikada ne bih imala hrabrosti da zakoračim u samostalan život. Sada je svet mnogo lepše mesto, a ja živim onako kako sam nekada samo sanjala - srećna i slobodna."

