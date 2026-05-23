Slušaj vest

U popularnoj emisiji HRT-a “Špica” jedna prolaznica u Zagrebu izazvala je lavinu reakcija, a pošto je bez zadrške komentarisala razloge za povećan broj razvoda u današnje vreme.

Njen iskren, direktan i provokativan odgovor za kratko vreme postao je viralan na mrežama i prikupio hiljade reakcija i komentara korisnika u regionu.

"Moj muž uopšte nije bio svestan..."

“Muškarci ne bi smeli da se žene pre 37. godine. Neka se dobro i*****, izduvaju“, rekla je prolaznica pred kamerama i dodala kako ni žene, po njenom mišljenju, ne bi trebalo da se udaju pre 30. godine života.

“Zato se razvode, jer ljudi nisu iživljeni”, zaključila je.

Kada ju je novinarka upitala zašto je izabrala 37 godina, a ne recimo 35, gospođa je odgovor dodatno pojasnila sopstvenim iskustvom:

“Moj muž uopšte nije bio svestan da sa 35 godina ima dvoje dece, dušo“, rekla je kroz smeh.

Na dodatno pitanje novinarke šta to znači, pojasnila je: “Zato što sam ja sve vodila“.

Upravo taj deo razgovora izazvao je najviše reakcija na internetu. Mnogi su podržali njeno mišljenje i tvrdili kako veliki broj muškaraca ni danas ne učestvuje dovoljno u porodičnom životu i vaspitanju dece, prenosi Slobodna Dalmacija.

“Mnogi muškarci nisu svesni da imaju decu, dok ih ta deca ne pozovu na red, da bi mogli malo da pomognu mami po kući. Onda se iznenade kada vide da deca imaju svoju ličnost koja nema veze s njima“, napisala je jedna korisnica.

"Dvoje istih ne mogu zajedno"

Drugi su komentarisali kako je problem u vaspitanju i navikama koje muškarci donose iz roditeljske kuće.

“Muškarci moraju da se odvoje od svojih mamica“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali da roditelji često odgajaju muškarce “nesposobne za zajednički život i deljenje obaveza”.

“Mi stariji smo krivi. Odgajamo gotovane, a dvoje istih ne mogu zajedno”, glasio je jedan od komentara.

Pojedini smatraju da je današnjim generacijama teže da održe brak jer “više niko ne želi da ćuti i trpi po svaku cenu”.

“Da bi brak dugo trajao, jedan od supružnika mora da bude poslušnik i stalno popušta. Danas to malo ko sebi dozvoljava“, napisala je jedna žena.

S druge strane, bilo je i onih koji se sa gospođom nisu složili, uz tvrdnju da godine “nisu presudne za uspešan brak”.

“Ja sam imala 26, muž 27 kada smo se venčali i još smo zajedno“, napisala je jedna osoba, dok su drugi podsetili kako su se nekada ljudi ženili mnogo mlađi i brakovi su trajali decenijama.

Neki su priznali da dug brak ne znači nužno i - srećan brak.

“Ostaćemo mi u braku, ali kako je kome bilo svih tih godina, to je druga priča“, napisala je jedna korisnica, aludirajući na činjenicu da mnogi ostaju zajedno zbog dece, navike ili finansijske sigurnosti.

(Kurir.rs/ Telegraf)

VIDEO: Kriv je onaj ko vara u odnosu, a ne druga strana: