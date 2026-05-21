Rane lubenice uglavnom stižu iz toplijih krajeva i često sazrevaju uz pomoć stimulansa rasta i azotnih đubriva. Upravo zato je važno da znate kako da razlikujete kvalitetan plod od onog koji može sadržati povećanu količinu nitrata.

Na prvi pogled, rana lubenica može izgledati savršeno, ali postoje signali koji ukazuju da plod nije sazreo prirodno. Zato obratite pažnju na sledeće, pa ako primetite više ovih znakova, bolje je da odustanete od kupovine:

- Meso je neprirodno jarkocrvene boje

- Primećuju se bele ili žućkaste žile unutar ploda

- Vlakna u sredini imaju žutu nijansu

- Kora izgleda previše sjajno i glatko

- Lubenica nema karakterističan sladak miris ili miriše na travu i kiselinu

Kako da izaberete dobru i zrelu lubenicu

Kako zvuči kad je kuckate: Dobra lubenica može se prepoznati uz nekoliko jednostavnih trikova koje prodavci i kupci koriste godinama. Najstariji metod je onaj kada kucnete po lubenici, Zvuk treba da bude zvonak i čist. Tup zvuk može značiti da je plod prezreo ili da je izgubio svežinu.

Pogledajte koru: Kora treba da bude čvrsta i blago sjajna, ali ne potpuno glatka kao plastika. Previše sjajna površina često ukazuje na ubrzano sazrevanje.

Lubenica

Proverite žutu fleku: Mrlja na donjoj strani lubenice pokazuje koliko je dugo plod sazrevao na zemlji. Tamnožuta ili narandžasta fleka uglavnom znači da je lubenica zrelija i slađa.

Obratite pažnju na peteljku: Suva i tamna peteljka znak je prirodnog sazrevanja. Zelena i sočna peteljka može značiti da je lubenica ubrana prerano.

Procenite težinu: Zrela lubenica treba da bude teška za svoju veličinu. Ako deluje previše lagano, moguće je da je unutrašnjost suva ili puna šupljina.

Pogledajte unutrašnjost ako možete: Meso treba da bude zrnasto, a ne potpuno glatko. Semenke bi trebalo da budu zrele i čvrste.

Pomirišite plod: Zrela lubenica ima blag i prijatan slatkast miris. Ako gotovo da nema miris, moguće je da nije sazrela prirodno.

Da li je bezbedno jesti lubenice u maju

Rane lubenice nisu najbolji izbor za svakodnevnu ishranu, posebno kada je reč o deci, trudnicama i starijim osobama. Njihov ukus često nije intenzivan kao kod letnjih plodova, a mogu biti vodenaste i manje slatke.

Ako ipak želite da ih probate:

- Ne preterujte sa količinom

- Dobro operite koru pre sečenja

- Ne dajte velike količine maloj deci

- Kupujte samo na provernim mestima.

Lubenica je najbolja sredinom leta

Kada stižu najslađe lubenice

Najukusnije lubenice obično stižu sredinom leta, kada sazrevaju prirodnim putem i imaju punu slatkoću. Tokom avgusta izbor je najveći, a plodovi su najsočniji i najbezbedniji za svakodnevnu konzumaciju.

Upravo tada lubenice imaju najbolji odnos ukusa, kvaliteta i svežine, zbog čega mnogi smatraju da je avgust pravo vreme za uživanje u omiljenom letnjem voću.

Najčešći mitovi o ranim lubenicama

Mnogi veruju da tamne semenke uvek znače da je lubenica zrela, ali to nije potpuno tačno. Neke sorte prirodno imaju svetlije semenke.

Takođe, velika lubenica ne mora automatski značiti da je puna nitrata. Veličina često zavisi od same sorte i uslova uzgoja.

Ni šare na kori nisu pouzdan pokazatelj kvaliteta, jer različite sorte imaju različit izgled.

Rane lubenice mogu delovati primamljivo, ali pri kupovini budite oprezni i pažljivo proverite kvalitet ploda. Ako želite zaista slatku, sočnu i prirodno zrelu lubenicu, najbolji izbor su letnji plodovi koji stižu u julu i avgustu.

